"Є за що зачепитися": екс-генпрокурора Венедиктову викликали на допит у НАБУ, — юрист

За інформацією голови правління організації StateWatch Олександра Леменова, посол України у Швейцарії поки не перебуває у статусі підозрюваної. Активіст припускає, що мова може йти про незадекларований годинник Hublot.

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Колишнього генерального прокурора Ірину Венедиктову, яка наразі обіймає посаду посла України у Швейцарії, викликали на допит до Національного антикорупційного бюро. Про це в Facebook написав голова правління громадської організації StateWatch юрист Олександр Леменов з посиланням на власні джерела.

За його словами, Венедиктова поки що не має статусу підозрюваної.

"Колишню генпрокурорку викликали на допит у НАБУ, за даними моїх джерел. Поки що без статусу підозрюваної, як свідка", — заявив він.

Леменов зазначив, що не в курсі, про яку саме справу йдеться.

При цьому він припустив, що причиною може бути незадекларований годинник люксового бренду Hublot.

"Якщо це буде з приводу того, що в неї незадекларований годинник люксового бренду Hublot — я буду дуже сильно сміятися", — підкреслив юрист.

Водночас Леменов стверджує, що навіть без годинника антикорупційне бюро має, за що "зачепитися".

На момент публікації новини коментарів чи підтвердження Венедиктової факту допиту в НАБУ не було.

Ірина Венедиктова: історія з годинником Hublot

Навесні 2020 року в Ірини Венедиктової, яка тільки обійняла посаду генпрокурора України, помітили люксовий годинник швейцарської фірми Hublot з колекції Big Bang, ціна якого досягає 10 тис. євро. Однак у її декларації такий годинник не згадувався.

Тим часом сама Венедиктова запевняла, що носить не оригінальний годинник, а його копію вартістю 5 тис. грн.

Державне бюро розслідувань у лютому 2021 року таки зобов'язало суд відкрити кримінальне провадження, пов'язане з годинником, повідомляв Олександр Леменов. Юрист пояснив, що подав заяву про злочин улітку 2020 року, але тоді йому відмовили у реєстрації в ЄРДР.

Нагадаємо, 17 липня 2022 року Володимир Зеленський звільнив Ірину Венедиктову з посади генерального прокурора України.

17 листопада глава держави своїм указом призначив Венедиктову Надзвичайним та Уповноваженим Послом України у Швейцарській Конфедерації.

23 грудня керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський підтвердив, що бюро розслідує провадження щодо екс-генпрокурора. Він уточнив, що детективи ведуть розслідування можливого факту неправомірного втручання Венедиктової у справу, де фігурує голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк.