Алексея Резникова о возможном переводе в другое ведомство не предупредили, – эксперт

После скандала с закупкой продовольствия для ВСУ, Офис президента решил назначить главу Минобороны на другую должность. Алексей Резников мог бы согласиться на пост министра юстиции, сказал в общении с Фокусом политолог Владимир Фесенко.

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После нескольких коррупционных скандалов в Министерстве обороны Украины руководителя ведомства Алексея Резникова планировали отправить в отставку и назначить на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Эксперт рассказал Фокусу, почему рокировка не состоялась.

"Учитывая скандал с закупкой продовольствия, в Офисе президента решили перевести Алексея Резникова на другую должность, сохраняя его в своей команде. Но об этом ему не сообщили, – сказал в комментарии Фокусу политолог Владимир Фесенко. – Хотя нужно было согласовать это с ключевыми лицами, в отношении которых принимались эти решения. Когда у нас увольняют, это уже давняя традиция, со времен Леонида Кучмы, не сообщают тем, кого увольняют. Это традиционный политический и кадровый прием".

Возможно, если бы коммуникация была иной, Алексей Резников мог бы согласиться на другую должность – министра юстиции, считает политолог.

"Говорят, он думал об этом раньше, а на пресс-конференции 5 февраля даже заметил, что видит свою эффективность в вопросе привлечения высшего руководства РФ к ответственности – а это дело именно Минюста. Резникова же решили перебросить в ведомство, которое под угрозой ликвидации", — отметил Фесенко.

Детальный обзор кадровых перестановок в Минобороны Украины читайте в материале Фокуса "Оборона министерства. Почему вместо отставки Алексей Резников получил отсрочку наказания".

Напомним, ранее стало известно, что "Слуги народа" решили отправить в отставку министра обороны Украины Алексея Резникова. Новым главой Минобороны должен был стать действующий начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Фокус 5 февраля отслеживал пресс-конференцию Резникова, на которой поднимали вопросы возможного нового наступления российской армии и отставки главы Минобороны. Резников сказал, что не стал бы смиряться с увольнением, так как считает себя победителем.