Олексія Резнікова про можливе переведення в інше відомство не попередили, — експерт

Після скандалу із закупівлею продовольства для ЗСУ, Офіс президента вирішив призначити главу Міноборони на іншу посаду. Олексій Резніков міг би погодитися на посаду міністра юстиції, сказав у спілкуванні з Фокусом політолог Володимир Фесенко.

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Після кількох корупційних скандалів у Міністерстві оборони України керівника відомства Олексія Резнікова планували відправити у відставку та призначити на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Експерт розповів Фокусу, чому рокіровка не відбулася.

"З огляду на скандал із закупівлею продовольства, в Офісі президента вирішили перевести Олексія Резнікова на іншу посаду, зберігаючи його у своїй команді. Але про це йому не повідомили, — сказав у коментарі Фокусу політолог Володимир Фесенко. — Хоча потрібно було погодити це з ключовими особами, щодо яких ухвалювалися ці рішення. Коли у нас звільняють, це вже давня традиція, з часів Леоніда Кучми, не повідомляють тим кого звільняють. Це традиційний політичний і кадровий прийом".

Можливо, якби комунікація була іншою, Олексій Резніков міг би погодитися на іншу посаду — міністра юстиції, вважає політолог.

"Кажуть, він думав про це раніше, а на пресконференції 5 лютого навіть зауважив, що бачить свою ефективність у питанні притягнення вищого керівництва РФ до відповідальності — а це справа саме Мін'юсту. Резнікова ж вирішили перекинути у відомство, яке під загрозою ліквідації", — зазначив Фесенко.

Детальний огляд кадрових перестановок у Міноборони України читайте у матеріалі Фокусу "Оборона міністерства. Чому замість відставки Олексій Резніков отримав відстрочку покарання".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Слуги народу" вирішили відправити у відставку міністра оборони України Олексія Резнікова. Новим головою Міноборони мав стати чинний начальник військової розвідки України Кирило Буданов.

Фокус 5 лютого відстежував пресконференцію Резнікова, на якій порушували питання можливого нового наступу російської армії та відставки глави Міноборони. Резніков сказав, що не став би упокорюватися зі звільненням, оскільки вважає себе переможцем.