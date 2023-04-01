"Попытка показать субъектность": Зеленский о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси

По мнению президента Украины, подобные планы свидетельствуют о неудачных переговорах Путина и Си Цзиньпина в Москве.

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Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что решение о размещении ядерного оружия в Беларуси свидетельствует о том, что это попытка РФ показать Си Цзиньпину "какую-то субъектность". Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной годовщине освобождения Бучи, пишет УП.

"Сигнал, что Россия будет располагать ядерное оружие на территории Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем. (России — ред.) нужно было показать какую-то субъектность, которую Россия под управлением президента Путина полностью потеряла", — сказала Зеленский.

Президент Украины считает, что Россия пытается предпринимать какие-то политические шаги и преподносить их как победы Путина.

"Но он на поле боя не смог это сделать. И даже о том, что они начали такую кровавую войну, абсолютно понятно, чем она уже закончится. Вопрос в том, что он просто не жалеет наших людей и убивает их, но он и не считает своих людей. Но это дела Российской Федерации", — прокомментировал Владимир Зеленский.

Также президент отметил, что правительство Беларуси уже не решает, какое оружие будет находиться на территории государства, а с размещением ядерного оружия в республике наступит "потеря всякой субъектности и президента Беларуси".

Напомним, президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил о том, что Россия с 3 апреля начинает строительство хранилища для ядерного оружия на территории Беларуси. По словам главы Кремля, работы должны завершиться 1 июля 2023 года.

Мы также писали о том, что реакция Запада на заявление Владимира Путина о ядерном оружии была неоднозначной. 26 марта координатор Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Беларуси, в МИД Германии обвинили Москву в ядерном запугивании.

27 марта лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Россия все же решится разместить ядерное оружие на территории Беларуси, то в Украине придется усилить мобилизацию.

31 марта руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов принять в стране российское стратегическое ядерное оружие. Однако, по его словам, такое решение будет принято по просьбе Минска﻿.