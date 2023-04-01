"Спроба показати суб'єктність": Зеленський про можливе розміщення ядерної зброї у Білорусі

На думку президента України, подібні плани свідчать про невдалі переговори Путіна та Сі Цзіньпіна у Москві.

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Президент України Володимир Зеленський припустив, що рішення щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі свідчить про те, що це спроба РФ показати Сі Цзіньпіну "якусь суб'єктність". Про це він повідомив на пресконференції, присвяченій роковинам звільнення Бучі, пише УП.

"Сигнал, що Росія матиме ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч з Китаєм. (Росії — ред.) потрібно було показати якусь суб'єктність, яку Росія під керуванням президента Путіна повністю втратила", — сказала Зеленський.

Президент України вважає, що Росія намагається робити якісь політичні кроки та подавати їх як перемоги Путіна.

"Але він на полі бою не зміг це зробити. І навіть про те, що вони розпочали таку криваву війну, абсолютно зрозуміло, чим вона вже закінчиться. Питання в тому, що він просто не шкодує наших людей та вбиває їх, але він і не рахує своїх людей. Але це справи Російської Федерації", — прокоментував Володимир Зеленський.

Також президент зазначив, що уряд Білорусі вже не вирішує, яка зброя перебуватиме на території держави, а з розміщенням ядерної зброї в республіці настане "втрата будь-якої суб'єктності та президента Білорусі".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 25 березня заявив про те, що Росія з 3 квітня розпочинає будівництво сховища для ядерної зброї на території Білорусі. За словами глави Кремля, роботи мають завершитись 1 липня 2023 року.

Ми також писали про те, що реакція Заходу на заяву Путіна про ядерну зброю була неоднозначною. 26 березня координатор Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки не бачать ознак розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі, МЗС Німеччини звинуватили Москву в ядерному залякуванні.

27 березня лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо Росія все ж таки зважиться розмістити ядерну зброю на території Білорусі, то в Україні доведеться посилити мобілізацію.

31 березня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий прийняти в країні російську стратегічну ядерну зброю. Однак, за його словами, таке рішення буде ухвалено на прохання Мінська.