"Готовим договоренности": Шмыгаль отправился с визитом в Канаду и США (фото)

По словам главы правительства, поездки посвящены новым соглашениям с союзниками по усилению макрофинансовой и экономической устойчивости Украины.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Канаду, после чего посетит США. Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram сегодня, 11 апреля.

В Канаде Шмыгаль встретится с премьер-министром Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд.

После этого визита украинский премьер также проведет ряд встреч с американскими чиновниками в США и примет участие в Spring Meetings — мероприятие Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"Готовим новые договоренности и соглашения по усилению макрофинансовой и экономической устойчивости нашего государства", — отметил премьер.

Шмыгаль отправился с визитом в Канаду и США

Напомним, 14 марта премьер заявил, что все налоги, которые платят граждане и бизнес, будут идти на оборону и безопасность Украины.

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний финансовый пакет на 15,6 миллиарда долларов для Украины.

27 марта в МВФ спрогнозировали, что произойдет с мировой экономикой в 2023 году. Кристаллина Георгиева, директор-распорядитель организации, назвала войну в Украине одной из причин слабого экономического роста в мире.