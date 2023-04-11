"Готуємо домовленості": Шмигаль вирушив з візитом до Канади та США (фото)

За словами глави уряду, поїздки присвячені новим угодам із союзниками щодо посилення макрофінансової та економічної стійкості України.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув із робочим візитом до Канади, після чого відвідає США. Про це глава уряду повідомив у своєму Telegram сьогодні, 11 квітня.

У Канаді Шмигаль зустрінеться з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою Христею Фріланд.

Після цього візиту український прем'єр також проведе низку зустрічей з американськими чиновниками у США та візьме участь у Spring Meetings — захід Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

"Готуємо нові домовленості та угоди щодо посилення макрофінансової та економічної стійкості нашої держави", — зазначив прем'єр.

Шмигаль вирушив з візитом до Канади та США

Нагадаємо, 14 березня прем'єр заявив, що всі податки, які сплачують громадяни та бізнес, будуть йти на оборону та безпеку України.

31 березня виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила чотирирічний фінансовий пакет на 15,6 мільярда доларів для України.

27 березня у МВФ спрогнозували, що станеться зі світовою економікою у 2023 році.Війну в Україні там назвали однією з причин слабкого економічного зростання у світі.