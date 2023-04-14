"Должны быть благодарны": МИД Украины отреагировал на скандальное заявление премьера Орбана

Премьер-министр Венгрии назвал Украину "несуществующей страной" в финансовом плане и добавил, что Европа тратит на ее содержание десятки миллиардов долларов. Спикер МИД Николенко назвал такие слова "циничными".

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В пятницу, 14 апреля, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Facebook.

"Очередное антиукраинское заявление. Совсем не удивлен, что оно получило мгновенную поддержку в Москве", – говорится в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве считают циничным, что венгерское руководство высказывается по финансовым вопросам других стран в то время как Будапешт сам получает много средств от Европейского Союза на поддержку своей экономической стабильности.

"Призываем Виктора Орбана посмотреть правде в глаза: поддержка Украины – это не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует в первую очередь в собственную безопасность", – написал Николенко.

Он добавил, что венгерские власти должны быть благодарны за то, что после беспрецедентной российской агрессии украинцы ценой своих жизней сохраняют мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами.

Предыстория с Виктором Орбаном

14 апреля венгерский премьер-министр в эфире местной радиостанции Mediaklikk заявил, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, которая напрямую зависит от союзников.

"По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за вторжения. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать", — заявил премьер-министр Венгрии в общении с журналистами.

Орбан также считает, что полномасштабная война, которую развязала Россия, прекратится сразу же, как только Европа и США перестанут деньгами поддерживать официальный Киев.

"Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, это не может продолжаться бесконечно", — заключил он.

Напомним, 13 апреля издание The Guardian сообщило, что Конгресс США готовит законопроекты о санкциях против венгерских чиновников, связанных с правительством Виктора Орбана. Разработка этого закона связана со стремительным ухудшением двусторонних отношений Венгрии и США.

23 марта агентство Reuters процитировало заявление главы офиса премьер-министра Виктора Орбана Гергеля Гуляша. Чиновник исключил вероятность ареста Путина на венгерской территории. Несмотря на то, что страна подписала и ратифицировала Римский статут, она не намерена выполнять его нормы в этом случае.

10 марта венгерские СМИ писали, что Орбан не исключает начала новой мировой войны из-за Украины. Он заявил, что мировое сообщество никогда не было так близко к перерастанию российско-украинской войны в глобальный конфликт. Так он отреагировал на сообщение о том, что была собрана первая эскадрилья танков Leopard и направлена Украину.