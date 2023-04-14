"Мають бути вдячні": МЗС України відреагувало на скандальну заяву прем'єра Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини назвав Україну "неіснуючою країною" у фінансовому плані та додав, що Європа витрачає на її утримання десятки мільярдів доларів. Спікер МЗС Ніколенко назвав такі слова "цинічними".

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У п'ятницю, 14 квітня, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував скандальну заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Facebook.

"Чергова антиукраїнська заява. Зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію в Москві", – йдеться у повідомленні.

В українському зовнішньополітичному відомстві вважають цинічним, що угорське керівництво висловлюється з фінансових питань інших країн, тоді як Будапешт сам отримує багато коштів від Європейського Союзу на підтримку своєї економічної стабільності.

"Закликаємо Віктора Орбана глянути правді у вічі: підтримка України – не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує насамперед у свою власну безпеку", – написав Ніколенко.

Він додав, що угорська влада має бути вдячна за те, що після безпрецедентної російської агресії українці ціною своїх життів зберігають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами.

Передісторія з Віктором Орбаном

14 квітня угорський прем'єр-міністр в ефірі місцевої радіостанції Mediaklikk заявив, що Україна у фінансовому відношенні — неіснуюча країна, яка безпосередньо залежить від союзників.

"По суті, Україна у фінансовому відношенні — неіснуюча країна. Падіння економічних показників величезне, що цілком зрозуміло через вторгнення. Очевидно, що Україна не може сама себе фінансувати", — заявив прем'єр-міністр Угорщини у спілкуванні з журналістами.

Орбан також вважає, що повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, припиниться відразу, як тільки Європа та США перестануть грошима підтримувати офіційний Київ.

"Європа витрачає на утримання України десятки мільярдів доларів, це не може тривати нескінченно", — сказав він.

Нагадаємо, 13 квітня видання The Guardian повідомило, що Конгрес США готує законопроєкти про санкції проти угорських чиновників, пов'язаних з урядом Віктора Орбана. Розробка цього закону пов'язана зі стрімким погіршенням двосторонніх відносин Угорщини та США.

23 березня агентство Reuters процитувало заяву глави офісу прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергеля Гуляша. Чиновник виключив ймовірність арешту Путіна на угорській території. Попри те, що країна підписала та ратифікувала Римський статут, вона не має наміру виконувати його норми в цьому випадку.

10 березня угорські ЗМІ писали, що Орбан не відкидає початку нової світової війни через Україну. Він заявив, що світова спільнота ніколи не була такою близькою до переростання російсько-української війни у глобальний конфлікт. Так він відреагував на повідомлення про те, що було зібрано першу ескадрилью танків Leopard та спрямовано в Україну.