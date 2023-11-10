Украина проиграла апелляцию по экстрадиции бизнесмена Жеваго

Как сообщают в Forbes ссылаясь на пресс-службу олигарха, французский суд прекратил дело против бизнесмена и снял все ограничения.

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Французский суд окончательно отказал Украине в экстрадиции беглого миллиардера Константина Жеваго. Об этом сообщает Reuters.

Суд во Франции ставит под сомнение, что Украина обеспечит честный суд над бизнесменом Жеваго. В частности, именно поэтому было отказано в экстрадиции.

"(Суд) приходит к выводу, что государство-заявитель (Украина) не в состоянии гарантировать, что господин Жеваго будет судим судом, который может обеспечить фундаментальные процессуальные гарантии и защиту прав защиты", — говорится в решении суда.

Издание пишет, что Украина выдала ордер на арест миллиардера в 2019 году, а международный ордер на его арест — в 2021 году. Кроме того, отмечается, что Жеваго не согласен с обвинениями и заявляет, что намерен их обжаловать "как только это станет возможным в рамках украинской юрисдикции".

Также, как сообщают в Forbes ссылаясь на пресс-службу Жеваго, Верховный суд Франции прекратил дело против бизнесмена и снял с него все ограничения.

Дело Жеваго

Как ранее писал Фокус, подконтрольная бизнесмену офшорная компания открыла кредитные линии в зарубежных банках, а "Финансы и кредит" стал поручителем. Когда компания не вернула средства, иностранные банки взыскали залоговое имущество АО "Банк "Финансы и кредит" в размере 113 млн долларов.

По этому факту его в 2019 году ГБР объявило подозрение Константину Жеваго. Также он должен был явиться на допрос, однако по сообщению СМИ бизнесмен выехал за границу. Задержали его в декабре прошлого года на горнолыжном курорте в Куршавеле. 29 декабря 2022 года в Государственном бюро расследований сообщали, что Украина просит экстрадировать бизнесмена.

Напомним, 20 сентября Вооруженным силам Украины передали вертолет, который ранее конфисковали у подконтрольной Жеваго компании. В частности, когда бизнесмен находился в Украине, он использовал вертолет в собственных целях. Всего в марте суд арестовал активов бизнесмена на 46 млрд гривен.

Также в конце сентября журналисты показали, где живут известные украинские бизнесмены. По информации СМИ, Константин Жеваго заканчивает ремонт пентхауса в одном из домов Лондона.