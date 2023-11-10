Україна програла апеляцію щодо екстрадиції бізнесмена Жеваго

Як повідомляють у Forbes посилаючись на пресслужбу олігарха, французький суд припинив справу проти бізнесмена та зняв всі обмеження.

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Французький суд остаточно відмовив Україні в екстрадиції мільярдера-втікача Костянтина Жеваго. Про це повідомляє Reuters.

Суд у Франції ставить під сумнів, що Україна забезпечить чесний суд над бізнесменом Жеваго. Зокрема, саме через це було відмовлено в екстрадиції.

"(Суд) приходить до висновку, що держава-заявник (Україна) не в змозі гарантувати, що пан Жеваго буде судимий судом, який може забезпечити фундаментальні процесуальні гарантії та захист прав захисту", — йдеться в рішенні суду.

Видання пише, що Україна видала ордер на арешт мільярдера у 2019 році, а міжнародний ордер на його арешт – у 2021 році. Окрім того, зазначається, що Жеваго не згідний зі звинуваченнями та заявляє, що має намір їх оскаржити "як тільки це стане можливим в рамках української юрисдикції".

Також, як повідомляють у Forbes посилаючись на пресслужбу Жеваго, Верховний суд Франції припинив справу проти бізнесмена та зняв з нього всі обмеження.

Справа Жеваго

Як раніше писав Фокус, підконтрольна бізнесмену офшорна компанія відкрила кредитні лінії в закордонних банках, а "Фінанси і кредит" став поручителем. Коли компанія не повернула коштів, іноземні банки стягнули заставне майно АТ "Банк "Фінанси та кредит" у розмірі 113 млн доларів.

За цим фактом його у 2019 році ДБР оголосило підозру Костянтину Жеваго. Також він мав з’явитися на допит, однак за повідомленням ЗМІ бізнесмен виїхав за кордон. Затримали його у грудні минулого року на гірськолижному курорті в Куршавелі. 29 грудня 2022 року у Державному бюро розслідувань повідомляли, що Україна просить екстрадувати бізнесмена.

Нагадаємо, 20 вересня Збройним силам України передали гелікоптер, який раніше конфіскували у підконтрольній Жеваго компанії. Зокрема, коли бізнесмен перебував в Україні, він використовував гелікоптер у власних цілях. Загалом у березні суд заарештував активів бізнесмена на 46 млрд гривень.

Також наприкінці вересня журналісти показали, де живуть відомі українські бізнесмени. За інформацією ЗМІ, Костянтин Жеваго закінчує ремонт пентхауса в одному із будинків Лондона.