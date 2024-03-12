Войны в Украине нет: нардеп объяснил, почему Западу выгодно только военное положение (видео)

Военное положение позволяет западным партнерам помогать Украине по тем или иным направлениям в полном объеме, рассказал нардеп Сергей Демченко.

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Народный депутат из фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что в Украине юридически объявлена не война, а военное положение. Об этом он сообщил в комментарии "Новости. LIVE".

"В Украине не происходит войны, в стране на сегодняшний день военное положение", — сказал Сергей Демченко.

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В частности, от этого зависит финансирование со стороны партнеров. По его словам, только объявление военного положения позволяет западным партнерам помогать нам по тем или иным направлениям в полном объеме.

Демченко отметил, что партнеры ограничены нормами, которые существуют в законодательствах в их странах, международными нормами, НАТО. От того, объявлена ли в стране война или военное положение зависит много вопросов, в том числе и работа с МВФ. Для государств, которые находятся в состоянии войны, а какие нет, существуют совершенно разные условия, а именно возможно ограничение сотрудничества.

Напомним, 1 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2024 году Европейский Союз предоставит Украине денежную помощь в размере 16 миллиардов евро. По его словам, это поддержка инвестиций, украинской экономики и движения к членству в ЕС.

21 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что главными союзниками Украины в плане поставок являются Соединенные Штаты Америки. Также страна получает военную технику и вооружение из Германии, Франции, Великобритании.