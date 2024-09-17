Привела Вашингтон к большому поражению: Помпео рассказал, что изменит для Украины победа Харрис
По словам бывшего государственного секретаря США, нынешняя администрация Белого дома тратит много времени на разговоры, тем самым поощряя более жесткие действия со стороны президента России.
Избирательная кампания в Соединенных Штатах Америки сейчас в самом разгаре, ведь до голосования осталось менее двух месяцев. Кандидатом на пост главы Белого дома от демократов является вице-президент Камала Харрис. Бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео в интервью журналистке Наталье Мосейчук рассказал, что изменится для Украины, если она займет должность главы государства.
По его словам, он пытается избегать прогнозов, однако все же проанализировал деятельность Камалы Харрис на должности вице-президента США. Майк Помпео заявил, что именно она была причастна к принятию решений касаемо Афганистана, а это одно из самых больших поражений Вашингтона и могло привести к тому, что президент РФ Владимир Путин перестал бояться и начал агрессию против Украины.
"Факты свидетельствуют, что ее политика (Камалы Харрис, — ред.) будет прогрессивной, которая в основном отображает слабость", — заявил Майк Помпео.
Отдельно бывший государственный секретарь США прокомментировал возможное членство Украины в НАТО и когда именно это может произойти. Российский президент Владимир Путин, по его словам, вырисовал "большую красную линию" — Киев не должен стать членом Альянса, ведь это приведет к последствиям. Некоторые западные союзники в связи с этим начали бояться, что Кремль применит ядерное оружие.
"Нынешняя администрация (президента США, — ред) много времени тратит на разговоры о страхе перед провокациями и эскалацией. Это ошибка, ведь в такой способ они поощряют Владимира Путина на еще более жесткие действия и агрессивные заявления", — подытожил Майк Помпео.
Напомним, 13 сентября сообщалось, что команда Камалы Харрис размещает рекламу с поддержкой Украины в ключевых штатах США — в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. В этих американских штатах проживает значительное количество населения с корнями из Польши, Украины, Литвы и других стран Восточной Европы.
Также ранее сообщалось, что во время дебатов Дональд Трамп сказал, что в Украине умирают миллионы людей, и поэтому войну нужно заканчивать. Камала Харрис отметила, что Украина имеет право защищаться и благодаря поддержке Штатов и союзников продолжает противостоять РФ.