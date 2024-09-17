Привела Вашингтон до великої поразки: Помпео розповів, що змінить для України перемога Гарріс

За словами колишнього державного секретаря США, нинішня адміністрація Білого дому витрачає багато часу на розмови, тим самим заохочуючи більш жорсткі дії з боку президента Росії.

Related video

Виборча кампанія у Сполучених Штатах Америки зараз у самому розпалі, адже до голосування залишилося менше двох місяців. Кандидатом на пост глави Білого дому від демократів є віцепрезидентка Камала Гарріс. Колишній державний секретар США та ексглава ЦРУ Майк Помпео в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук розповів, що зміниться для України, якщо вона обійме посаду глави держави.

Дивитися з: 10:15

За його словами, він намагається уникати прогнозів, проте все ж проаналізував діяльність Камали Гарріс на посаді віцепрезидентки США. Майк Помпео заявив, що саме вона була причетна до ухвалення рішень щодо Афганістану, а це одна з найбільших поразок Вашингтона, що могла призвести до того, що президент РФ Володимир Путін перестав боятися і почав агресію проти України.

"Факти свідчать, що її політика (Камали Гарріс, — ред.) буде прогресивною, яка здебільшого відображає слабкість", — заявив Майк Помпео.

Окремо колишній державний секретар США прокоментував можливе членство України в НАТО та коли саме це може статися. Російський президент Володимир Путін, за його словами, вималював "велику червону лінію" — Київ не повинен стати членом Альянсу, адже це призведе до наслідків. Деякі західні союзники у зв'язку з цим почали боятися, що Кремль застосує ядерну зброю.

"Нинішня адміністрація (президента США, — ред) багато часу витрачає на розмови про страх перед провокаціями та ескалацією. Це помилка, адже в такий спосіб вони заохочують Володимира Путіна до ще більш жорстких дій та агресивних заяв", — підсумував Майк Помпео.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що команда Камали Гарріс розміщує рекламу з підтримкою України в ключових штатах США — у Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині. У цих американських штатах проживає значна кількість населення з корінням із Польщі, України, Литви та інших країн Східної Європи.

Також раніше повідомлялося, що під час дебатів Дональд Трамп сказав, що в Україні помирають мільйони людей, і тому війну потрібно закінчувати. Камала Гарріс зазначила, що Україна має право захищатися і завдяки підтримці Штатів та союзників продовжує протистояти РФ.