Есть директивы: Британия подготовила спецназовцев, которые поедут в Украину, — СМИ

Британские спецназовцы будут заниматься разведкой, охраной важных объектов и следить за режимом прекращения огня, сообщили журналисты.

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Правительство Великобритании объявило режим готовности для бойцов сил специального назначения, которых отправят в Украину во время 30-дневного перемирия. Соответствующую директиву получили военные планировщики. О возможном решении относительно миротворческого контингента написали на портале ежедневной британской газеты The i Paper.

18 марта издание сообщило, что получило информацию от двух неназванных источников в правительстве Британии. Источники заявили, что режим готовности ввели из-за приближения соглашения о прекращении огня на российско-украинской войне. Правительство издало директиву о подготовке спецназа, заверили собеседники журналистов.

"Военные планировщики, которым Кабинет министров поручил подготовить силы, сказали подразделениям спецназа готовиться к мобилизации в Украину", — говорится в статье.

Директиву издали на прошлой неделе, написало издание. Постоянный объединенный штаб (The Permanent Joint Headquarters, PJHQ), который занимается планированием операций за рубежом, должен определить ресурсы и персонал, необходимые для развертывания сил. Режим готовности означает, что военные должны проверить состояние техники: чтобы она работала в момент, когда потребуется ехать в Украину.

Журналисты пообщались с британскими военными экспертами: их спросили, насколько оптимальным является отправка спецназовцев и чем они полезны. Эксперты согласились, что это не "традиционные миротворческие подразделения", но такие войска являются специалистами в разведке и в скорости развертывания. Эти характеристики делают их идеальным вариантом для "коалиции желающих" — то есть для стран-партнеров Украины, которые готовы присоединиться к 30-дневному перемирию.

"Они хорошо умеют разведывать, они могут действовать очень ловко, освобождаться, защищать важные объекты. Британский спецназ будет использоваться в миротворческих силах для сбора разведданных, защиты VIP, определенной подготовки и, возможно, противодействия гибридной деятельности России", — привело издание мнение экспертов.

The i Paper также сообщило, что решение о спецназовцах Британии появилось после того, как министр обороны Джон Хилли съездил в Вашингтон. Отмечается, что их будет менее 30 тыс. Речь идет о 10 тыс. бойцов, которые, кроме разведки и защиты, вероятно, будут следить за режимом соблюдения огня, написали журналисты.

30-дневное перемирие — детали

Отметим, 18 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. В пресс-релизе российской стороны указывалось, что Кремль якобы готов к прекращению ударов по энергетическим и инфраструктурным объектам. В заявлении пресс-секретаря Белого дома говорилось о том, что делегации США и РФ встретятся в Саудовской Аравии и продолжат обсуждение условий прекращения огня.

Напоминаем, 16 марта заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал объявить войну Британии и другим партнерам Украины, если они отправят миротворцев на восточный фронт.