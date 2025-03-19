Є директиви: Британія підготувала спецпризначенців, які поїдуть в Україну, — ЗМІ

Британські спецпризначенці будуть займатись розвідкою, охороною важливих об'єктів та стежити за режимом припинення вогню, повідомили журналісти.

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Уряд Великої Британії оголосив режим готовності для бійців сил спеціального призначення, яких відправлять в Україну під час 30-денного перемир'я. Відповідну директиву отримали військові планувальники. Про можливе рішення щодо миротворчого контингенту написали на порталі щоденної британської газети The i Paper.

18 березня видання повідомило, що отримало інформацію від двох неназваних джерел в уряді Британії. Джерела заявили, що режим готовності запровадили через наближення угоди про припинення вогню на російсько-українській війні. Уряд видав директиву про підготовку спецпризначенців, запевнили співрозмовники журналістів.

"Військові планувальники, яким Кабінет міністрів доручив підготувати сили, сказали підрозділам спецназу готуватися до мобілізації в Україну", — ідеться у статті.

Директиву видали на минулому тижні, написало видання. Постійний об'єднаний штаб (The Permanent Joint Headquarters, PJHQ), який займається плануванням операцій за кордоном, повинен визначити ресурси та персонал, необхідні для розгортання сил. Режим готовності означає, що військові повинні перевірити стан техніки: щоб вона працювала у момент, коли буде потрібно їхати в Україну.

Журналісти поспілкувались з британськими військовими експертами: їх запитали, наскільки оптимальним є відправлення спецпризначенців і чим вони корисні. Експерти погодились, що це не "традиційні миротворчі підрозділи", але такі війська є фахівцями в розвідці та у швидкості розгортання. Ці характеристики роблять їх ідеальним варіантом для "коаліції охочих" — тобто для країн-партнерів України, які готові долучитись до 30-денного перемир'я.

"Вони добре вміють розвідувати, вони можуть діяти дуже спритно, визволятися, захищати важливі об’єкти. Британський спецназ буде використовуватися в миротворчих силах для збору розвідданих, захисту VIP, певної підготовки та, можливо, протидії гібридній діяльності Росії", — навело видання думку експертів.

The i Paper також повідомило, що рішення про спецпризначенців Британії з'явилось після того, як міністр оборони Джон Хіллі з'їздив до Вашингтона. Наголошується, що їх буде менш як 30 тис. Ідеться про 10 тис. бійців, які, крім розвідки та захисту, ймовірно, будуть стежити за режимом дотримання вогню, написали журналісти.

30-денне перемир'я — деталі

Зазначимо, 18 березня відбулась телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним. У пресреліз російської сторони вказувалось, що Кремль начебто готовий до припинення ударів по енергетичних та інфраструктурних об'єктах. У заяві речниці Білого дому ішлося про те, що делегації США та РФ зустрінуться у Саудівській Аравії і продовжать обговорення умов припинення вогню.

Нагадуємо, 16 березня заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв пообіцяв оголосити війну Британії та іншим партнерам України, якщо вони відправлять миротворців на східний фронт.