"Очень хороший разговор": Трамп и Зеленский поговорили по телефону, первые детали

Дональд Трамп отмечает, что разговор длился более часа и касался согласования запросов и потребностей Украины и России по урегулированию войны.

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Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор 19 марта. Американский лидер в своей социальной сети TruthSocial назвал разговор "очень хорошим" и отметил, что он базировался на его разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшемся накануне 18 марта.

"Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Это длилось около часа", — написал президент США в 17:38.

По словам Трампа, во время диалога с Зеленским он обсудил запросы и потребности Украины и их согласование с позицией России, которую узнал в разговоре с Путиным накануне. Американский лидер заявил о существенных продвижениях на пути к завершению войны в Украине.

"Мы очень хорошо движемся вперед", — написал он.

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Разговор Трампа и Путина: что предшествовало

Напомним, 18 марта во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею о прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта сказал, что россияне продолжают обстрелы украинской гражданской инфраструктуры, и это является свидетельством отказа Путина от полного прекращения огня.

На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом 19 марта украинский лидер говорил, что ожидает услышать от Трампа детали относительно разговора с Путиным. Кроме того, Зеленский заверил, что во время возможных переговоров с Россией не будет обсуждаться численность и вооружение Вооруженных сил Украины, а также "красной линией" для Киева будет непризнание оккупированных территорий российскими.