Протесты в Турции: потеряет ли Эрдоган власть и что это будет означать для Украины

После задержания мэра Стамбула и вероятного ключевого оппонента президента Эрдогана на предстоящих выборах Экрема Имамоглу этот крупнейший город Турции, а также ее столицу Анкару охватили массовые протесты. Как может повлиять на Украину вероятная смена правящего режима в Анкаре, выяснял Фокус.

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Несмотря на превентивно введенное властями табу на массовые демонстрации до 23 марта включительно, десятки тысяч людей вышли на днях на улицы Стамбула в знак протеста против взятия под стражу 54-летнего мэра города Экрема Имамоглу. Он был арестован 19 марта сразу по нескольким обвинениям: стамбульского градоначальника подозревают в коррупции и терроризме из-за якобы связи с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией.

Главная акция в поддержку господина Имамоглу состоялась 19 марта непосредственно у здания муниципалитета. Тем временем, тысячи студентов устроили марш к зданию Стамбульского университета, который буквально за несколько часов до задержания мэра объявил о решении аннулировать его диплом. Здесь важно заметить, что без подтвержденного высшего образования политик по закону не имеет права участвовать в президентских выборах. Демонстрации в поддержку Экрема Имамоглу состоялись и в турецкой столице Анкаре.

Весьма показательно, что арест мэра Стамбула состоялся за несколько дней до съезда Республиканской народной партии (РНП), во время которого политика собирались избрать кандидатом в президенты на выборах 2028 года. С учетом последних событий, некоторые турецкие обозреватели считают, что существует высокая вероятность того, что выборы главы государства в стране состоятся досрочно.

Задержание мэра Стамбула стало предметом критики не только в самой стране, но и за рубежом Фото: Getty Images

Задержание главного оппонента действующего президента Турции стало предметом критики не только в самой стране, но и за рубежом. В частности, действия господина Эрдогана уже осудил целый ряд западных политиков, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. "Задержание ведущего оппозиционного политика является бременем для демократии в Турции, но бесспорно и бременем для отношений между Европой и Турцией", — отметила она.

Между тем сам Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя задержание мэра Стамбула, заявил, что власть не будет тратить время на манипулятивные "шоу" оппозиции. "Они (оппозиция — ред.) пытаются представить внутренние распри или борьбу с законом, как проблему всей страны. Их политические амбиции буквально захватили их разум", — резюмировал 71-летний Эрдоган, который, кстати, в 90-х также был мэром Стамбула.

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Подчеркнув, что в Турции уже на протяжении длительного времени ведется борьба между консервативной частью общества, которую пытается олицетворять Эрдоган и проевропейской в лице того же задержанного мэра Стамбула, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук в разговоре с Фокусом констатировал:"Экрем Имамоглу — это политик новой генерации и многие турецкие аналитики считали, что на последних выборах в 2023 году оппозиции следовало выдвигать именно его в качестве альтернативы Эрдогану. Шансы Имамоглу на победу тогда оценивались, как очень и очень высокие. Впрочем, в конце концов, его так и не выдвинули, но сегодня все понимают, что именно Имамоглу является наиболее очевидной альтернативой действующему президенту".

Эксперт: "Эрдоган неизменно стоит на позициях территориальной целостности Украины, в том числе и по Крыму" Фото: Getty Images

Подчеркнув, что за время правления Эрдогана с одной стороны была в конце концов подавлена традиция турецких военных переворотов, а с другой — происходит достаточно заметный разворот от США, политолог подчеркнул: "Так или иначе, но Турция — это то государство, которое, кто бы там ни оказался у властного руля, радикально свои подходы, которые определяются прежде всего геополитическим расположением между Западом и Востоком, не будет менять. Не следует забывать о том, что Турция сейчас вступает в достаточно острое противостояние с Израилем за Сирию и в целом — за господство на Ближнем Востоке. То есть, факторов и компонентов, которые будут определять позицию Анкары, много. Но в принципе, я думаю, что для Украины было бы лучше, если бы властно-политическая погода в Турции была более-менее стабильной. Должны понимать, что ни с кем в Турции у нас не могут быть мега дружеские отношения, а с Эрдоганом Украина сотрудничает довольно эффективно".

Прагматичность Эрдогана, замечает Петр Олещук, проявилась в активном сотрудничестве Турции с украинским военно-промышленным комплексом (ВПК): "Это сотрудничество, что очень важно, началось незадолго до полномасштабного вторжения. То есть, когда весь Запад нас списывал, Турция активно сотрудничала с Украиной, в частности, продавая "Байрактары" в то время как, например, Германия блокировала продажу снайперских винтовок".

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В целом, по мнению эксперта, для Украины было бы лучше, чтобы в ближайшее время у власти в Турции все же оставался Реджеп Тайип Эрдоган. "Турция сейчас приобретает все больший вес, формирует альтернативу поставки российского газа и нефти в Европу и тому подобное. То есть, несмотря на торговлю с РФ, Анкара все больше становится геополитическим конкурентом России. Поэтому, та Турция, которую строит Эрдоган, для Украины — далеко не худший вариант", — заключает Петр Олещук.

Почему уход от власти Эрдогана несет определенные риски для Украины

В свою очередь исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Возможная смена власти в Турции в перспективе несет для Украины одновременно и риски, и возможности. Политика Эрдогана, который, в том числе, активно сотрудничает с РФ, скажем так, комбинированная, но прогнозируемая. Кстати, должны отдать ему должное в том смысле, что он в самом начале войны помог Украине "Байрактарами", когда весь мир только начинал втягиваться в процесс помощи. Кроме того, Эрдоган неизменно стоит на позициях территориальной целостности Украины, в том числе и по Крыму, спокойно обнимаясь при этом с Путиным. Я считаю, что любая смена власти в Турции может качнуть ситуацию как в проевропейскую сторону, что будет предусматривать более активное противодействие Анкары российской агрессии, так и в обратную сторону, что для нас несет серьезные риски".

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И если Эрдоган, констатирует политолог, сейчас выстраивает региональную сверхдержаву, то какими будут стратегические геополитические подходы его потенциальных преемников, спрогнозировать крайне трудно. Отталкиваясь от указанного, Александр Леонов резюмировал, что для Украины, с учетом продолжающейся войны с РФ, более выгодным является "авторитарный режим Эрдогана", чем "стратегическая неопределенность" вероятной новой власти Турции, которая несет Киеву скорее риски, чем возможности.