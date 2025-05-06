"Скоро выйдет": за экс-замглавы Офиса президента Андрея Смирнова внесли 18 млн гривен залога

Бывший заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов скоро выйдет на свободу. За подозреваемого во взяточничестве и легализации незаконных доходов экс-чиновника внесли 18 миллионов гривен залога.

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Об этом в комментарии Hromadske сообщили адвокаты экс-чиновника.

Вчера, 5 мая, Смирнова отправили под стражу на 17 дней и разрешили ему внести залог. Сторона обвинения ходатайствовало о залоге в размере более 20 млн гривен.

"Взяли под стражу вчера после заседания. Пока не вышел, ждем, пока выведут", — пояснила журналистам адвокат Инна Бутенко.

Журналист Олег Новиков сообщил, что на счет Высшего антикоррупционного суда уже поступило 18 млн гривен залога. Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис также подтвердила "Укринформу" внесение залога в полном объеме.

Теперь он обязан выполнять ряд обязанностей: прибывать по каждому требованию судью, сообщать об изменении места жительства и работы, воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда и сдать на хранение загранпаспорта.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 22 мая 2024 года сообщили Смирнову о подозрении в незаконном обогащении.

Следствие выяснило, что с 2020 по 2022 годы он приобрел активы на 17,1 миллиона гривен. При этом официальный доход бывшего чиновника и сбережения были на уровне 1,3 миллиона гривен.

Смирнов получил новые подозрения в легализации незаконно приобретенных средств 16 апреля 2025 года. Ему вменяли строительство частных домов в рекреационной зоне в Одесской области и получении взятки в особо крупных размерах.

Напомним, Смирнов называл новые подозрения НАБУ "лайфхаком, как ловить большую рыбу".

"Украинская правда" в феврале 2023 года публиковала расследование о брате Андрея Смирнова, которого зовут Игорь. По данным журналистов, Игорь Смирнов в 202 году купил элитные апартаменты во Львове, земельный участок в Карпатах и дорогие автомобили.