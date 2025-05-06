"Скоро вийде": за ексзаступника голови Офісу президента Андрія Смирнова внесли 18 млн гривень застави

Колишній заступник глави Офісу президента України Андрій Смирнов скоро вийде на свободу. За підозрюваного у хабарництві та легалізації незаконних доходів ексчиновника внесли 18 мільйонів гривень застави.

Related video

Про це в коментарі Hromadske повідомили адвокати ексчиновника.

Учора, 5 травня, Смирнова відправили під варту на 17 днів і дозволили йому внести заставу. Сторона обвинувачення клопотала про заставу в розмірі понад 20 млн гривень.

"Взяли під варту вчора після засідання. Поки не вийшов, чекаємо, поки виведуть", — пояснила журналістам адвокат Інна Бутенко.

Журналіст Олег Новіков повідомив, що на рахунок Вищого антикорупційного суду вже надійшло 18 млн гривень застави. Прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис також підтвердила "Укрінформу" внесення застави в повному обсязі.

Тепер він зобов'язаний виконувати низку обов'язків: прибувати на кожну вимогу судді, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду, та здати на зберігання закордонні паспорти.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 22 травня 2024 року повідомили Смирнову про підозру в незаконному збагаченні.

Слідство з'ясувало, що з 2020 по 2022 роки він придбав активи на 17,1 мільйона гривень. Водночас офіційний дохід колишнього чиновника та заощадження були на рівні 1,3 мільйона гривень.

Смирнов отримав нові підозри в легалізації незаконно набутих коштів 16 квітня 2025 року. Йому інкримінували будівництво приватних будинків у рекреаційній зоні на Одещині та отримання хабара в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, Смирнов називав нові підозри НАБУ "лайфхаком, як ловити велику рибу".

"Українська правда" в лютому 2023 року публікувала розслідування про брата Андрія Смирнова, якого звуть Ігор. За даними журналістів, Ігор Смирнов 202 року купив елітні апартаменти у Львові, земельну ділянку в Карпатах і дорогі автомобілі.