Зеленский прервал визит в Канаду в рамках саммита G7 и возвращается в Украину: в чем причина

Президент Украины Владимир Зеленский завершил визит в Канаду и возвращается в Киев. На это, в частности, повлиял пропуск программы саммита G7 президентом США Дональдом Трампом.

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Источники в украинской делегации отмечают, что президент сокращает визит в Канаду после смертоносного обстрела Киева в ночь на 17 июня и решения президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пропустить программу саммита "Группы семи" (G7) во вторник, передает канадский вещатель CBC News.

По данным источников, Зеленский вернется в Украину после завершения переговоров в Кананаскисе. Он отменил пресс-конференцию, запланированную в Калгари.

Напомним, анонсированная на 17 июня встреча президентов Зеленского и Трампа в Канаде не состоялась из-за досрочного отъезда президента США с саммита G7. Почему это произошло и чем может обернуться новый коммуникационный сбой между Банковой и Белым домом, выяснял Фокус.

Пока Трамп был на саммите G7, он успел сделать ложные заявления об Украине, Трюдо и нелегалах. Он дважды повторил свое давно опровергнутое утверждение о том, что бывший президент Джо Байден предоставил Украине "350 миллиардов долларов" помощи. Эта цифра не совсем правильная. По данным Кильского института мировой экономики, немецкого аналитического центра, который внимательно отслеживает международную помощь Украине, США выделили Украине около 138 миллиардов долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи с конца января 2022 года по апрель 2025 года. (Этот период включает более трех месяцев нынешнего президентства Трампа).

17 июня политический аналитик Андрей Миселюк заявил, что рассчитывать на поддержку США Украине на саммите G7 не стоит. Семерка превратилась в шестерку, и задача Зеленского — объединить вокруг себя всех, кроме Трампа.