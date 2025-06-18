Зеленський перервав візит в Канаду в межах саміту G7 і повертається в Україну: в чому причина

Президент України Володимир Зеленський завершив візит до Канади й повертається в Київ. На це, зокрема, вплинув пропуск програми саміту G7 президентом США Дональдом Трампом.

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Джерела в українській делегації зазначають, що президент скорочує візит в Канаду після смертоносного обстрілу Києва в ніч на 17 червня та рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа пропустити програму саміту "Групи семи" (G7) у вівторок, передає канадський мовник CBC News.

За даними джерел, Зеленський повернеться в Україну після завершення переговорів у Кананаскісі. Він скасував пресконференцію, заплановану в Калгарі.

Нагадаємо, анонсована на 17 червня зустріч президентів Зеленського і Трампа у Канаді не відбулася через достроковий від’їзд президента США із саміту G7. Чому це сталося і чим може обернутися новий комунікаційний збій між Банковою та Білим домом, з’ясовував Фокус.

Поки Трамп був на саміті G7, він встиг зробити неправдиві заяви про Україну, Трюдо і нелегалів. Він двічі повторив своє давно спростоване твердження про те, що колишній президент Джо Байден надав Україні "350 мільярдів доларів" допомоги. Ця цифра не зовсім правильна. За даними Кільського інституту світової економіки, німецького аналітичного центру, який уважно відстежує міжнародну допомогу Україні, США виділили Україні близько 138 мільярдів доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги з кінця січня 2022 року по квітень 2025 року. (Цей період включає понад три місяці нинішнього президентства Трампа).

17 червня політичний аналітик Андрій Миселюк заявив, що розраховувати на підтримку США Україні на саміті G7 не варто. Сімка перетворилася на шістку, і завдання Зеленського — об'єднати навколо себе всіх, крім Трампа.