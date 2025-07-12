Только после капитуляции: в МИД Украины озвучили условия РФ для встречи Зеленского и Путина

На мирных переговорах представители российской делегации заявляют, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина не состоится, пока Киев не примет требования Москвы и не согласится на капитуляцию.

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Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сказал в интервью The Kyiv Independent, что российская команда на мирных переговорах выполняет "мандат Путина" и пытается заставить Киев капитулировать. По его словам, тогда как внутри украинской команды происходят реальные дискуссии, в делегации россиян существует жесткая дисциплина по выполнению мандата президента.

Кислица рассказал, что украинская сторона предложила российской ввести прекращение огня, чтобы создать условия для саммита лидеров и конструктивную атмосферу для достижения договоренностей.

"Они открыто говорят: "Нет, сначала вы принимаете наши требования — капитуляцию — и только потом мы организовываем встречу лидеров. А после этого вы работаете над выполнением этих требований", — сказал Кислица.

По мнению первого замглавы МИД, формат встреч делегаций Украины и РФ "практически исчерпал себя".

Зачем Украина настаивает на встрече Зеленского с Путиным

Сергей Кислица пояснил, что встреча Зеленского и Путина необходима, потому что делегации не могут самостоятельно достичь прорывных результатов в мирном процессе из-за сложности и глубины российско-украинской войны и диктатуры в России, где все зависит от воли одного человека.

Первый заместитель министра иностранных дел отметил, что россияне бюрократизируют и затягивают переговоры, чтобы показать США, что "садятся за стол переговоров с украинцами".

Кислица также добавил, что представители делегации РФ до сих пор называют украинцев "русскими". В частности глава российской команды переговорщиков Владимир Мединский сказал, что происходит "война, где русские убивают русских".

Встреча Зеленского и Путина: что известно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 июня заявлял, что компромиссы на переговорах возможны, однако встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского вряд ли состоится в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня предложил президенту РФ Владимиру Путину прекратить огонь до их личной встречи и сказал, что готов встретиться в любой день.

Президент страны-агрессора Путин 16 июня заявлял, что "готов встречаться с Зеленским", но подписать мирное соглашение должна будет "легитимная власть", которой он нынешнего президента Украины не считает.