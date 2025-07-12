Лише після капітуляції: в МЗС України озвучили умови РФ для зустрічі Зеленського і Путіна

На мирних переговорах представники російської делегації заявляють, що зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна не відбудеться, поки Київ не прийме вимоги Москви та не погодиться на капітуляцію.

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Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця сказав в інтерв'ю The Kyiv Independent, що російська команда на мирних перемовинах виконує "мандат Путіна" та намагається змусити Київ капітулювати. За його словами, тоді як всередині української команди відбуваються реальні дискусії, в делегації росіян існує жорстка дисципліна щодо виконання мандату президента.

Кислиця розповів, що українська сторона запропонувала російській запровадити припинення вогню, щоб створити умови для саміту лідерів і конструктивну атмосферу для досягнення домовленостей.

"Вони відкрито кажуть: "Ні, спочатку ви приймаєте наші вимоги — капітуляцію — і лише потім ми організовуємо зустріч лідерів. А після цього ви працюєте над виконанням цих вимог", — сказав Кислиця.

На думку першого заступника голови МЗС, формат зустрічей делегацій України та РФ "практично вичерпав себе".

Навіщо Україна наполягає на зустрічі Зеленського з Путіним

Сергій Кислиця пояснив, що зустріч Зеленського і Путіна необхідна, бо делегації не можуть самостійно досягти проривних результатів у мирному процесі через складність і глибину російсько-української війни та диктатуру в Росії, де все залежить від волі однієї людини.

Перший заступник міністра закордонних справ зазначив, що росіяни бюрократизують і затягують перемовини, щоб показати США, що "сідають за стіл переговорів з українцями".

Кислиця також додав, що представники делегації РФ досі називають українців "росіянами". Зокрема очільник російської команди перемовників Володимир Мединський сказав, що відбувається "війна, де росіяни вбивають росіян".

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 3 червня заявляв, що компроміси на переговорах можливі, однак зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа й Володимира Зеленського навряд чи відбудеться найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський 4 червня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну припинити вогонь до їхньої особистої зустрічі та сказав, що готовий зустрітися у будь-який день.

Президент країни-агресора Путін 16 червня заявляв, що "готовий зустрічатись із Зеленським", але підписати мирну угоду повинна буде "легітимна влада", якою він нинішнього президента України не вважає.