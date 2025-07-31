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Политика "Ликвидация" НАБУ и САП и протесты в Украине

Дмитрий Костюк вышел из фракции "Слуга народа": депутат назвал причину

Дмитрий Костюк
Дмитрий Костюк заверил, что во всем поддерживает президента | Фото: Facebook

Дмитрий Костюк, народный депутат от "Слуги народа", сначала поддержавший законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП, а 31 июля проголосовавший за возвращение полномочий антикоррупционным органам, заявил о выходе из фракции.

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Демарш нардепа стал реакцией на голосование на прошлой неделе. Выступление с трибуны на пленарном заседании Верховной Рады Костюк опубликовал на своем YouTube-канале.

Костюк: выступление в Верховной Раде 31 июля

Народный депутат заявил, что вышел на Майдан в первую ночь Революции достоинства.

"Это было, будто вчера. Я помню наши эмоции, наши стремления. Я всегда был за европейский выбор Украины, "прочь от Москвы". И именно Революция достоинства ценой лучших наших соотечественников сделали этот цивилизационный выбор. Есть много вопросов к НАБУ и САП. Пиара бесконечно, а должностей топ-коррупционеров мало. Но именно создание антикоррупционной структуры стало одним из главных результатов Революции достоинства", – подчеркнул он.

Костюк напомнил, что всегда защищал президента Владимира Зеленского, которого, по его словам, "недостаточно ценят", и считает себя членом его команды.

"Я избран благодаря Владимиру Зеленскому. И именно потому что мне не все равно, у меня много вопросов к тем решениям, которые нам предлагают голосовать. Многие из вас недавно были свидетелями того, как вместо ответа, я получил: "Вас в стране двое таких смелых – ты и Шабунин". Перед тем у Шабунина провело обыск ГБР. Очевидно это ответ из разряда: не задавай лишних вопросов, а то…"", – продолжил он.

В связи с этим, говорит Костюк, он перед диллемой:

"У меня с одной стороны мысли про это, и память про то, что благодаря президенту я должен поддерживать президентские решения, а с другой – собственные принципы. Я голосую за, я поддерживаю президента, и одновременно, как выясняется, я голосую за правки человека, который уже давно в этом зале продемонстрировал, кто он есть, демонстративно проигнорировав минуту молчания за Небесной сотней. Если у фракции такие лидеры – это не моя фракция".

Парламентарий напомнил, что инициировал альтернативный законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, где предложил детективам проходить переаттестацию. Мол, это эффективнее, чем полиграф.

Он также поблагодарил гражданское сообщество за то, что "мы сейчас собрались переголосовывать свое решение".

Дмитрий Костюк
Дмитрий Костюк поблагодарил гражданское соообщество
Фото: Скриншот

Дмитрий Костюк: как нардеп голосовал за закон №12414

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля подписал законопроект №12414. Правки к нему ограничивают полномочия НАБУ и САП. В частности генеральный прокурор получает право изымать любое производство НАБУ и передавать его другим правоохранительным органам. Также генпрокурор может давать обязательные письменные указания детективам НАБУ. Руководитель САП теряет право самостоятельно входить в группы прокуроров, а все решения САП и НАБУ должны согласовываться с генеральным прокурором.

Новый закон вызвал первые массовые акции протеста с начала полномасштабной войны. Они начались вечером 22 июля и продолжаются до сих пор.

Рух "Чесно" опубликовал поименные списки депутатов, которые поддержали этот законопроект. Дмитрий Костюк в этом списке присутствует, как и 184 депутата партии "Слуга народа".

голосование слуга народа дмитрий костюк
Дмитрий Костюк – в списке тех, кто поддержал закон №12414
Фото: Рух ЧЕСНО

Уже на следующий день, 23 июля, народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун предложила отменить этот законопроект.

31 июля Верховная Рада 331 голосом поддержала проект о возвращении НАБУ и САП независимости.

Ранее Фокус писал, что в первый день прямой трансляции в Верховной Раде подрались депутаты партии "Слуга народа".