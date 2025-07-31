Дмитрий Костюк вышел из фракции "Слуга народа": депутат назвал причину

Дмитрий Костюк, народный депутат от "Слуги народа", сначала поддержавший законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП, а 31 июля проголосовавший за возвращение полномочий антикоррупционным органам, заявил о выходе из фракции.

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Демарш нардепа стал реакцией на голосование на прошлой неделе. Выступление с трибуны на пленарном заседании Верховной Рады Костюк опубликовал на своем YouTube-канале.

Костюк: выступление в Верховной Раде 31 июля

Народный депутат заявил, что вышел на Майдан в первую ночь Революции достоинства.

"Это было, будто вчера. Я помню наши эмоции, наши стремления. Я всегда был за европейский выбор Украины, "прочь от Москвы". И именно Революция достоинства ценой лучших наших соотечественников сделали этот цивилизационный выбор. Есть много вопросов к НАБУ и САП. Пиара бесконечно, а должностей топ-коррупционеров мало. Но именно создание антикоррупционной структуры стало одним из главных результатов Революции достоинства", – подчеркнул он.

Костюк напомнил, что всегда защищал президента Владимира Зеленского, которого, по его словам, "недостаточно ценят", и считает себя членом его команды.

"Я избран благодаря Владимиру Зеленскому. И именно потому что мне не все равно, у меня много вопросов к тем решениям, которые нам предлагают голосовать. Многие из вас недавно были свидетелями того, как вместо ответа, я получил: "Вас в стране двое таких смелых – ты и Шабунин". Перед тем у Шабунина провело обыск ГБР. Очевидно это ответ из разряда: не задавай лишних вопросов, а то…"", – продолжил он.

В связи с этим, говорит Костюк, он перед диллемой:

"У меня с одной стороны мысли про это, и память про то, что благодаря президенту я должен поддерживать президентские решения, а с другой – собственные принципы. Я голосую за, я поддерживаю президента, и одновременно, как выясняется, я голосую за правки человека, который уже давно в этом зале продемонстрировал, кто он есть, демонстративно проигнорировав минуту молчания за Небесной сотней. Если у фракции такие лидеры – это не моя фракция".

Парламентарий напомнил, что инициировал альтернативный законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, где предложил детективам проходить переаттестацию. Мол, это эффективнее, чем полиграф.

Он также поблагодарил гражданское сообщество за то, что "мы сейчас собрались переголосовывать свое решение".

Дмитрий Костюк поблагодарил гражданское соообщество Фото: Скриншот

Дмитрий Костюк: как нардеп голосовал за закон №12414

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля подписал законопроект №12414. Правки к нему ограничивают полномочия НАБУ и САП. В частности генеральный прокурор получает право изымать любое производство НАБУ и передавать его другим правоохранительным органам. Также генпрокурор может давать обязательные письменные указания детективам НАБУ. Руководитель САП теряет право самостоятельно входить в группы прокуроров, а все решения САП и НАБУ должны согласовываться с генеральным прокурором.

Новый закон вызвал первые массовые акции протеста с начала полномасштабной войны. Они начались вечером 22 июля и продолжаются до сих пор.

Рух "Чесно" опубликовал поименные списки депутатов, которые поддержали этот законопроект. Дмитрий Костюк в этом списке присутствует, как и 184 депутата партии "Слуга народа".

Дмитрий Костюк – в списке тех, кто поддержал закон №12414 Фото: Рух ЧЕСНО

Уже на следующий день, 23 июля, народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун предложила отменить этот законопроект.

31 июля Верховная Рада 331 голосом поддержала проект о возвращении НАБУ и САП независимости.

Ранее Фокус писал, что в первый день прямой трансляции в Верховной Раде подрались депутаты партии "Слуга народа".