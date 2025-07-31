Дмитро Костюк вийшов із фракції "Слуга народу": депутат назвав причину

Дмитро Костюк, народний депутат від "Слуги народу", який спочатку підтримав законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, а 31 липня проголосував за повернення повноважень антикорупційним органам, заявив про вихід із фракції.

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Демарш нардепа став реакцією на голосування минулого тижня. Виступ із трибуни на пленарному засіданні Верховної Ради Костюк опублікував на своєму YouTube-каналі.

Костюк: виступ у Верховній Раді 31 липня

Народний депутат заявив, що вийшов на Майдан у першу ніч Революції гідності.

"Це було, ніби вчора. Я пам'ятаю наші емоції, наші прагнення. Я завжди був за європейський вибір України, "геть від Москви". І саме Революція гідності ціною найкращих наших співвітчизників зробили цей цивілізаційний вибір. Є багато запитань до НАБУ і САП. Піару нескінченно, а посад топ-корупціонерів мало. Але саме створення антикорупційної структури стало одним із головних результатів Революції гідності", — наголосив він.

Костюк нагадав, що завжди захищав президента Володимира Зеленського, якого, за його словами, "недостатньо цінують", і вважає себе членом його команди.

"Я обраний завдяки Володимиру Зеленському. І саме тому що мені не все одно, у мене багато запитань до тих рішень, які нам пропонують голосувати. Багато хто з вас нещодавно був свідком того, як замість відповіді, я отримав: "Вас у країні двоє таких сміливих — ти і Шабунін". Перед тим у Шабуніна провело обшук ДБР. Вочевидь це відповідь із розряду: не став зайвих запитань, а то...""", — продовжив він.

У зв'язку з цим, каже Костюк, він перед дилемою:

"У мене з одного боку думки про це, і пам'ять про те, що завдяки президенту я маю підтримувати президентські рішення, а з іншого — власні принципи. Я голосую за, я підтримую президента, і одночасно, як з'ясовується, я голосую за поправки людини, яка вже давно в цій залі продемонструвала, хто вона є, демонстративно проігнорувавши хвилину мовчання за Небесною сотнею. Якщо у фракції такі лідери — це не моя фракція".

Парламентар нагадав, що ініціював альтернативний законопроєкт про повернення незалежності НАБУ і САП, де запропонував детективам проходити переатестацію. Мовляв, це ефективніше, ніж поліграф.

Він також подякував громадянській спільноті за те, що "ми зараз зібралися переголосовувати своє рішення".

Дмитро Костюк подякував громадянській спільноті Фото: Скриншот

Дмитро Костюк: як нардеп голосував за закон №12414

Президент України Володимир Зеленський 22 липня підписав законопроєкт №12414. Правки до нього обмежують повноваження НАБУ і САП. Зокрема генеральний прокурор отримує право вилучати будь-яке провадження НАБУ і передавати його іншим правоохоронним органам. Також генпрокурор може давати обов'язкові письмові вказівки детективам НАБУ. Керівник САП втрачає право самостійно входити до груп прокурорів, а всі рішення САП і НАБУ мають узгоджуватися з генеральним прокурором.

Новий закон спричинив перші масові акції протесту з початку повномасштабної війни. Вони почалися ввечері 22 липня і тривають досі.

Рух "Чесно" опублікував поіменні списки депутатів, які підтримали цей законопроєкт. Дмитро Костюк у цьому списку присутній, як і 184 депутати партії "Слуга народу".

Дмитро Костюк — у списку тих, хто підтримав закон №12414 Фото: Рух ЧЕСНО

Уже наступного дня, 23 липня, народний депутат від партії "Голос" Інна Совсун запропонувала скасувати цей законопроєкт.

31 липня Верховна Рада 331 голосом підтримала проєкт про повернення НАБУ і САП незалежності.

Раніше Фокус писав, що в перший день прямої трансляції у Верховній Раді побилися депутати партії "Слуга народу".