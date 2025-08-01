"Водка до добра не доведет": у Зеленского одобрили решение Трампа вывести атомные подлодки США

Соединенные Штаты показывают России политику мира через силу. В эту концепцию вписывается решение президента Дональда Трампа о переброске двух атомных субмарин.

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Россия понимает лишь политику мира через силу. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"А [замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий] Медведев, похоже, не верил, что водка до добра не доведет", — коротко отметил он.

Отметим, что президент США Дональд Трамп после провокационных заявлений бывшего президента России о возможном применении ядерного оружия приказал разместить две атомные подводные лодки "в соответствующих районах".

Где именно Штаты разместят атомные субмарины, пока не ясно.

Медведев угрожал Штатам перспективой войны из-за ультиматума Трампа по поводу сроков прекращения войны с Украиной. Медведев считает, что "Россия — не Израиль и даже не Иран", поэтому угрозы приближают вероятную войну между странами.

В ответ 30 июля Трамп посоветовал Медведеву "придержать язык" и не вступать на "очень опасную территорию". Экс-президент РФ вспомнил о "мертвой руке", советской автоматизированной системе управления ответным ядерным ударом.

Напомним, в России хотят интенсивнее обстреливать мирные города Украины. По словам Медведева, санкционные пакеты не повлияют на позицию Москвы.