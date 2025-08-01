"Горілка до добра не доведе": у Зеленського схвалили рішення Трампа вивести атомні підводні човни США

Сполучені Штати показують Росії політику миру через силу. У цю концепцію вписується рішення президента Дональда Трампа про перекидання двох атомних субмарин.

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Росія розуміє лише політику миру через силу. Про це написав у Telegram глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"А [заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро] Медведєв, схоже, не вірив, що горілка до добра не доведе", — коротко зазначив він.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп після провокаційних заяв колишнього президента Росії про можливе застосування ядерної зброї наказав розмістити два атомні підводні човни "у відповідних районах".

Де саме Штати розмістять атомні субмарини, поки не зрозуміло.

Медведєв погрожував Штатам перспективою війни через ультиматум Трампа щодо термінів припинення війни з Україною. Медведєв вважає, що "Росія — не Ізраїль і навіть не Іран", тому погрози наближають ймовірну війну між країнами.

У відповідь 30 липня Трамп порадив Медведєву "притримати язик" і не вступати на "дуже небезпечну територію". Експрезидент РФ згадав про "мертву руку", радянську автоматизовану систему управління ядерним ударом у відповідь.

Нагадаємо, у Росії хочуть інтенсивніше обстрілювати мирні міста України. За словами Медведєва, санкційні пакети не вплинуть на позицію Москви.