"Никогда больше России": на Аляске проходит массовый митинг перед встречей Путина и Трампа (видео)

15 августа, в день, когда должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина, в городе Анкоридж на Аляске начались митинги в поддержку Украины.

Сотни людей вышли на улицы Анкориджа, чтобы выразить свою поддержку Украине, и заявить о том, что Аляска на стороне украинцев. О протестах на Аляске сообщил экс-корреспондент издания "Голос Америки" Остап Яриш на своей странице в сети X.

"Что происходит прямо сейчас: большой проукраинский митинг в Анкоридже накануне встречи Трампа и Путина. "Украина и Аляска — Россия больше никогда", — отметил журналист.

Также Остап Ярыш показал кадры с места событий.

Митингующие вышли на мирный протест с плакатами, на которых написали различные лозунги. Так, участники акции в частности вспомнили об одном из военных преступлений Кремля — похищении украинских детей.

В целом лозунги митингующих содержат следующие тексты:

"Украина и Аляска — Россия больше никогда";

"Аляска поддерживает Украину";

"Путин похитил 19 564 украинских детей. Трамп может их освободить".

Также протестующие развернули большой украинский желто-синий флаг. На нем также написано, что Аляска поддерживает Украину.

Митинги под лозунгом "Аляска поддерживает Украину" накануне анонсировал руководитель общественной организации Stand Up Alaska Эрин Джексон-Хилл. Он сообщил в комментарии агентству Укринформ, что жители Аляски не поддерживают, когда на их территорию "приглашают диктаторов".

"Мы не поддерживаем, когда авторитарных диктаторов приглашают в наш штат, особенно когда это делает не наш губернатор или не наша делегация в Конгрессе", — отметил он.

Также Джексон-Хилл добавил, что Путин является "военным преступником", и что ему нет места на Аляске.

Встреча Путина и Трампа 15 августа: что известно

9 августа президент США Дональд Трамп объявил дату и место проведения встречи с Владимиром Путиным, сообщив, что событие состоится на Аляске 15 августа.

13 августа издание The Telegraph сообщило, что Трамп готовится предложить Путину сделку о редкоземельных металлах на Аляске и временно оккупированной части Украины. Также медиа отметило, что американский лидер якобы готовится частично ослабить санкции против Кремля, чтобы достичь мирного соглашения.

Также 13 августа в CNN информировали, что встреча лидеров состоится на территории военной базы США, несмотря на надежды Белого дома.

Сам Дональд Трамп 14 января анонсировал встречу Путина и Зеленского.