"Ніколи більше Росії": на Алясці проходить масовий мітинг перед зустріччю Путіна і Трампа (відео)

15 серпня, у день, коли має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Росії Володимира Путіна, у місті Анкоридж на Алясці почалися мітинги на підтримку України.

Related video

Сотні людей вийшли на вулиці Анкориджа, аби висловити свою підтримку Україні, і заявити про те, що Аляска на боці українців. Про протести на Алясці повідомив екскореспондент видання "Голос Америки" Остап Яриш на своїй сторінці у мережі X.

"Що відбувається прямо зараз: великий проукраїнський мітинг в Анкориджі напередодні зустрічі Трампа та Путіна. "Україна та Аляска — Росія більше ніколи", — зазначив журналіст.

Також Остап Яриш показав кадри з місця подій.

Мітингувальники вийшли на мирний протест із плакатами, на яких написали різні гасла. Так, учасники акції зокрема згадали про один із воєнних злочинів Кремля — викрадення українських дітей.

Загалом гасла мітингувальників містять наступні тексти:

"Україна та Аляска — Росія більше ніколи";

"Аляска підтримує Україну";

"Путін викрав 19 564 українських дітей. Трамп може їх звільнити".

Також протестувальники розгорнули великий український жовто-синій стяг. На ньому також написано, що Аляска підтримує Україну.

Мітинги під гаслом "Аляска підтримує Україну" напередодні анонсував керівник громадської організації Stand Up Alaska Ерін Джексон-Гілл. Він повідомив у коментарі агентству Укрінформ, що мешканці Аляски не підтримують, коли на їхню територію "запрошують диктаторів".

"Ми не підтримуємо, коли авторитарних диктаторів запрошують до нашого штату, особливо коли це робить не наш губернатор або не наша делегація в Конгресі", — зазначив він.

Також Джексон-Гілл додав, що Путін є "воєнним злочинцем", і що йому немає місця на Алясці.

Зустріч Путіна і Трампа 15 серпня: що відомо

9 серпня президент США Дональд Трамп оголосив дату та місце проведення зустрічі з Володимиром Путіним, повідомивши, що подія відбудеться на Алясці 15 серпня.

13 серпня видання The Telegraph повідомило, що Трамп готується запропонувати Путіну угоду про рідкісноземельні метали на Алясці та тимчасово окупованій частині України. Також медіа зазначило, що американський лідер нібито готується частково послабити санкції проти Кремля, аби досягти мирної угоди.

Також 13 серпня у CNN інформували, що зустріч лідерів відбудеться на території військової бази США, попри сподівання Білого дому.

Сам Дональд Трамп 14 січня анонсував зустріч Путіна і Зеленського.