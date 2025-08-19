"Президента США не переиграли": Медведев высказался о встрече Трампа и Зеленского

Российский политик Дмитрий Медведев заявил, что "Коалиция желающих" не смогла достичь цели на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Он обвинил европейских лидеров в "заискивании" к американскому коллеге.

Related video

Четвертый российский президент, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ опубликовал сообщение о встрече Зеленского и Трампа в своем аккаунте в сети Х (ранее — Twitter) 19 августа. Медведев заявил, что Европа поблагодарила президента США и "польстила ему".

Он раскритиковал действия "Коалиции желающих", в которой объединились сейчас 30 стран Европейского Союза и Североатлантического альянса (НАТО) для предоставления Украине военной, финансовой и материально-технической помощи.

"Антироссийская воинственная "Коалиция желающих" не смогла переиграть президента США на его территории", — написал экс-президент РФ.

Он также набросился с критикой на заявления президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности и оккупированных Россией территориях.

"Вопрос заключается в том, какую мелодию сыграет киевский кл*ун о гарантиях и территории на родине, когда он снова наденет свою зеленую военную форму", — написал Медведев.

Медведев заявил, что европейские лидеры "не смогли переиграть" Трампа Фото: скриншот

Дмитрий Медведев угрожал США

Дмитрий Медведев угрожал президенту США Дональду Трампу ядерным оружием 31 июля после того, как тот посоветовал ему "следить за словами". Перед тем Трамп назвал Медведева "провальным бывшим президентом России" и предупредил, что он вступает на очень опасную территорию, когда россиянин начал угрожать США войной из-за санкций.

Встреча Зеленского и Трампа: детали: детали

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу 18 августа в Овальном кабинете Белого дома при участии европейских лидеров.

Фокус писал об итогах встречи Зеленского, Трампа и европейских лидеров в Белом доме, которая в разных форматах продолжалась в течение нескольких часов. Трамп сообщил о подготовке трехсторонней встречи с участием его, Зеленского и Путина. Президент Зеленский в свою очередь рассказал, что во время переговоров обсуждались гарантии безопасности для Украины, а "вопрос территорий останется между ним и Путиным".