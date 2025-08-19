"Президента США не переграли": Медведєв висловився про зустріч Трампа і Зеленського

Російський політик Дмитро Медведєв заявив, що "Коаліція охочих" не змогла досягти мети на переговорах з президентом США Дональдом Трампом. Він звинуватив європейських лідерів у "підлещуванні" до американського колеги.

Четвертий російський президент, а нині заступник голови Ради безпеки РФ опублікував допис про зустріч Зеленського і Трампа у своєму акаунті в мережі Х (раніше — Twitter) 19 серпня. Медведєв заявив, що Європа подякувала президенту США і "підлестила до нього".

Він розкритикував дії "Коаліції охочих", в якій об'єдналися наразі 30 країн Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО) для надання Україні військової, фінансової та матеріально-технічної допомоги.

"Антиросійська войовнича "Коаліція охочих" не змогла переграти президента США на його території", — написав експрезидент РФ.

Він також накинувся з критикою на заяви президента України Володимира Зеленського про гарантії безпеки та окуповані Росією території.

"Питання полягає в тому, яку мелодію зіграє київський кл*ун про гарантії та території на батьківщині, коли він знову одягне свою зелену військову форму", — написав Медведєв.

Дмитро Медведєв погрожував США

Дмитро Медведєв погрожував президенту США Дональду Трампу ядерною зброєю 31 липня після того, як той порадив йому "стежити за словами". Перед тим Трамп назвав Медведєва "провальним колишнім президентом Росії" і попередив, що він вступає на дуже небезпечну територію, коли росіянин почав погрожувати США війною через санкції.

Зустріч Зеленського і Трампа: деталі

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч 18 серпня в Овальному кабінеті Білого дому за участі європейських лідерів.

Фокус писав про підсумки зустрічі Зеленського, Трампа та європейських лідерів у Білому домі, яка в різних форматах тривала протягом кількох годин. Трамп повідомив про підготовку тристоронньої зустрічі за участі його, Зеленського і Путіна. Президент Зеленський своєю чергою розповів, що під час перемовин обговорювалися гарантії безпеки для України, а "питання територій залишиться між ним та Путіним".