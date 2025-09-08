Остановить агрессора: как Украина и Запад могут похоронить планы Путина по террористическим обстрелам

Ощутимо усиливая ракетно-пушечные обстрелы украинских городов, Кремль наглядно демонстрирует нежелание к мирному урегулированию, заявляет президент Владимир Зеленский. Какие тактические и стратегические цели преследует Путин, активизируя атаки с неба, выяснял Фокус.

Комментируя недавнюю массированную атаку России на Украину, президент Владимир Зеленский отметил следующее: "Очевидно, что Россия старается нанести боль Украине, и удары более наглые. Это четкий признак, что Путин испытывает мир — примут ли они это, или смирятся. Поэтому важно, чтобы заявления лидеров, государств, институтов были продолжены сильными действиями — санкциями против России, против связанных с Россией лиц и сильными тарифами и другими ограничениями. Путин не хочет переговоров, явно прячется от них, поэтому дефицит бензина в России и другие экономические проблемы — логичный ответ на российские отказы идти на прекращение огня, на встречу лидеров".

Отдельно глава государства подчеркнул, что сейчас есть "широкая реакция" партнеров на этот удар.

Как в мире отреагировали на массированный удар России по Украине

Действительно целый ряд мировых лидеров публично высказался по поводу удара РФ по Украине в ночь на 7 сентября. В частности, осудили удар президент Франции Макрон, премьер Великобритании Стармер, глава польского правительства Туск, высшее руководство Чехии, стран Балтии и другие.

К примеру, президент соседней Молдовы Майя Санду отметила, что Россия сейчас предлагает миру "тонны лжи и тысячи ракет, которые без разбора убивают гражданских лиц", а глава итальянского правительства Джорджа Мелони заявила: "Россия, кажется, больше заинтересована в усилении жестокости своих атак против Украины, чем в переговорах о прекращении военных действий".

Резко осудив последнюю массированную атаку РФ на Украину, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметила, что таким образом Москва "издевается над дипломатией". В свою очередь посол ЕС в Украине Катарина Матернова констатировала, что российский террор "становится все более наглым". Похожий по смысловому содержанию акцент сделал и Кир Стармер. "Эти трусливые удары свидетельствуют о том, что Путин считает, что может действовать безнаказанно", — подчеркнул глава британского правительства.

Осудил массированную атаку РФ на Украину 7 сентября и спецпредставитель президента США Кит Келлог. Подчеркнув, что опасность любой войны заключается в ее эскалации, отставной генерал констатировал: "Россия сейчас эскалирует конфликт, осуществив самую большую воздушную атаку в этой войне, поразившую здание Кабинета министров Украины". Такие действия Москвы, по мнению Кита Келлога, являются сигналом того, что Кремль не хочет заканчивать войну дипломатическим путем.

В то же время министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что недавняя атака России на украинские города с использованием рекордного количества дронов требует решительной реакции со стороны партнеров. Подчеркнув, что впервые с начала полномасштабной войны Россия повредила здание украинского правительства в Киеве, дипломат констатировал: "Уже одно это является серьезной эскалацией".

"Самый большой цинизм заключается в том, что эти жестокие атаки происходят как раз в тот момент, когда президент Трамп прилагает все усилия для достижения мира. Но вместо того, чтобы ответить взаимностью на эти усилия и согласиться на встречу лидеров, Путин отвергает дипломатию и усиливает террор", — акцентировал Андрей Сибига, добавив, что только жесткое, в том числе санкционное давление на РФ может положить конец эскалации террора.

Резюмируя, глава отечественного внешнеполитического ведомства, отметил: "Ожидание не принесет результатов — действовать нужно сейчас".

Какой линии придерживается Путин и что может ее сломать

Усиление обстрелов украинской инфраструктуры и городов вполне укладывается в стратегию Кремля, убежден политолог Игорь Рейтерович. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт констатировал: "Эта стратегия направлена на то, чтобы создать определенный коллапс в Украине накануне старта отопительного сезона. И если посмотреть по направлениям ударов, то определенные вопросы по этому поводу возникают. Это — первый момент. Второй аспект заключается в том, что Путин таким образом демонстрирует неприятие тех вещей, которые ему предлагают представители других стран в контексте завершения войны против Украины. Путин так показывает, что у него есть другие пожелания, которые следует учесть. То есть, это такая игра на повышение ставок за счет обстрелов и плевки на все предостережения/требования Запада".

Подчеркнув, что в целом тактика Москвы не меняется еще с 2022 года, эксперт отметил: "Это характерно для любого тоталитарного или авторитарного государства — они никогда не имеют запасного плана. Зато, имея только один план, они четко по нему движутся. План Путина заключается в том, чтобы дожать, как Украину, так и Запад. Поскольку Запад, прежде всего США, должным образом не отреагировали на путинский террор так, чтобы он это почувствовал, Россия будет продолжать, а, возможно, и наращивать такие действия с расчетом, что когда весь цивилизованный мир будет просить прекратить это, Кремль себе что-то существенное выторгует".

Отвечая на вопрос о том, что может предельно оперативно сломать планы России, эксперт отметил: "Быстрее всего эти планы могли бы, например, сломать две сотни ATACMS, которые получит Украина и которыми вынесет российские НПЗ. То есть, ответ на нынешние действия РФ — не сколько экономический, сколько военный. Да, санкции, это замечательно, но они не дают быстрого эффекта. Лучшим ответом является оружие, как с точки зрения ПВО, что минимизирует последствия путинских ударов, так и в плане атак на российские стратегические предприятия. Мне кажется, это лучший вариант, который может быть в такой ситуации. Кстати, эта опция есть у Трампа и она вообще не требует каких-то сложных шагов. Всегда можно сказать, что эти ракеты передаются по пакетам, которые еще выделил Байден и он (Трамп — Ред.) формально к этому не имеет никакого отношения. Проблемами с топливом, которые сейчас есть в РФ, россиян можно довести до критической черты и ситуация тогда очень сильно поменяется".

Если в ближайшее время в Украину будет доставлено необходимое "для ответа на террор" оружие, подчеркивает политолог, добиться цели можно предельно оперативно.

"Впрочем, начинать это делать системно нужно уже сейчас, ведь чем больше мы будем втягиваться в отопительный сезон, тем сложнее нам будет в этом плане. Насколько я понимаю, завтра-послезавтра Трамп будет встречаться с европейцами для "сверки часов" и в зависимости от того, какая позиция будет одобрена, будут развиваться события. Однако, по моему мнению, Трамп безальтернативно придет к пониманию, что с Россией можно общаться только на языке силы. Это, знаете, как в классической схеме: сначала гнев, депрессия, торг, а потом принятие. Так вот, Трамп сейчас находится где-то на этапе торга и поэтому здесь лишь вопрос времени, сколько он будет идти к принятию", — заключает Игорь Рейтерович.

В чем заключается двойная игра Путина и какова ее конечная цель

В то же время политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "В нынешней террористической тактике Кремля есть два аспекта. Первый — военный. Военная логика никуда не делась и эти обстрелы тщательно планировались и готовились. В этом смысле ничего неожиданного не происходит. Но есть второй аспект — политический и очевидно, что удары по Украине используются Путиным, как демонстрация силы и нежелание идти ни на какие компромиссы".

При этом, эксперт обращает внимание на то, что в течение последнего месяца мы стали свидетелями параллельных месседжей, которые совершенно не соотносятся друг с другом: "Речь идет о том, что Путин во время частного общения на самом высоком уровне говорит одно, а потом он или его окружение это все опровергает. Такая себе двойная игра. В качестве примера здесь можно привести историю с переговорами на Аляске, когда Путин сам предложил Трампу формат своей двусторонней встречи с Зеленским, а потом Ушаков это опроверг, апеллируя к проблемам с переводчиками. Ну, и более свежий пример, это когда Путин заявил Фицо, что якобы готов встречаться с Зеленским не только в Москве и путем челночной дипломатии словацкий премьер передал этот сигнал во время встречи в Ужгороде украинскому президенту. А уже после этого Путин на Восточном экономическом форуме говорит: "Нет, нет, нет, только Москва".

Игра в "двуликость Януса", констатирует политолог, является наглядным свидетельством того, что Москва настроена продолжать тактику "дипломатических наперстков". Отталкиваясь от этого, Игорь Чаленко прогнозирует, что чем больше россияне на разных уровнях будут говорить о мире, тем больше будут усиливаться массированные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. Это, акцентирует эксперт, должно получить однозначную и одновременно многоуровневую реакцию Запада, начиная от санкций со стороны администрации Трампа, заканчивая активной работой в рамках Генассамблеи ООН, очередная сессия которой стартует уже во вторник, 9 сентября. Зато отсутствие жесткого, координированного ответа Запада, отмечает политолог, Путин будет воспринимать, как фактическое одобрение его нынешней террористической политики. В этом смысле немецкая Die Welt отмечает, что сейчас "российский диктатор Путин чувствует себя на вершине", поскольку "нерешительный Запад" дает ему ощущение, что он может безнаказанно совершать любые преступления.