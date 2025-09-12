Дроны вместо "зеленых человечков": правда ли атака Путина на Польшу дублирует крымский сценарий

Президент Зеленский заявляет, что характер провокации с вторжением российских дронов в Польшу напоминает ему то, как начиналась оккупация Москвой Крыма в 2014 году. Действительно ли Кремль движется по ранее апробированному сценарию, и какой финал в этом случае представляется наиболее вероятным, выяснял Фокус.

Во время совместного брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве в четверг, 11 сентября Владимир Зеленский провел четкую и недвусмысленную параллель между громкой историей с налетом российских БпЛА на Польшу и аннексией крымского полуострова в 2014 году. В частности, глава государства, предварительно отметив, что вторжение российских беспилотников в Польшу через территорию Украины и Беларуси — это "точно не случайность", добавил: "На мой взгляд, самое страшное — что эта атака (на Польшу — Фокус) похожа на Крым. Психологически — а чем это отличается? Сейчас технологическая война, не нужны какие-то люди в форме, "зеленые человечки", которые зашли на вашу территорию. Сегодня ту же роль на территории Польши выполнили беспилотники российского производства".

Подчеркнув, что самое опасное — это когда кто-то, например США, "как у нас было с Крымом", или другие партнеры передают сигналы, что "главное не довести до войны", президент отметил: "Поэтому для меня это все очень похоже на Крым, и я считаю, что это похоже на "репетицию". Месседжи Путина есть в медиа, они открыты, они всегда были — о тех или иных частях Польши, которые Польше в свое время "подарил" Советский Союз. То есть риторика одна и та же".

Кроме того, Зеленский предположил, что одной из задач провокации с российскими БпЛА над Польшей было замедление поставок средств ПВО Украине. "Россия хотела увидеть, что будет — на что готовы партнеры, на что готов НАТО. Далее они посмотрели, на что готовы физически — готовы ли партнеры к такой атаке. Третье — на мой взгляд, они также могли это сделать, чтобы партнеры не передавали системы ПВО Украине перед зимой. Потому что продемонстрировали, что "мы можем вас атаковать, вам это тоже нужно". Это очень похоже на Путина", — подытожил нынешний хозяин Банковой.

К каким странам и когда Россия может применить крымский сценарий

Заявление президента Зеленского о сходстве шагов РФ при аннексии Крыма и беспилотной атаке на Польшу является своеобразным предупреждением, считает политолог Владимир Фесенко. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт заметил следующее: "Параллели в данном случае вполне уместны, только, как отметил Зеленский, отличие разве что в том, что в АРК были "зеленые человечки", а тут уже беспилотники. Сигналы президента по этому поводу являются намеком на то, что в истории с поляками тоже используется формат гибридной войны. Здесь нет прямой аналогии и это не означает, что завтра будет вторжение на территорию Польши, но это очень и очень серьезное предупреждение".

Отвечая на вопрос о том, какими могут быть дальнейшие шаги Путина с учетом позиций НАТО и США по инциденту в Польше, политолог констатировал: "Шаги на самом деле могут быть разными, но я думаю, что похожим на крымский может оказаться сценарий России в отношении стран Балтии. Здесь в фокусе будет находиться Нарва и Латгалия. По отношению же к Польше может быть другой вариант, а именно вариант усиления эскалации гибридной войны. Впрочем, учитывая тот факт, что кроме Калининградской области прямой границы нет, там, скажем так, слишком проблемно рисковать прямыми гибридными действиями. Поэтому, думаю, россияне будут прибегать именно к воздушной гибридной войне. Вот сейчас мы увидели в Польше провокацию, испытания, тестирование, а в дальнейшем может быть еще "веселее". В частности, если сейчас жестко не предупреждать россиян, атака может осуществляться уже не "Герберами", а боевыми "Шахедами", которые целенаправленно будут лететь на Жешув или какие-то другие военные объекты. Скорее всего, это будет касаться таких военных объектов, к которым причастна Украина. То есть, речь идет о логистических польских хабах".

По убеждению Владимира Фесенко, отсутствие адекватной реакции со стороны США на провокацию РФ в Польше может в итоге еще больше "разжечь" Путина: "Дело в том, что на него (на главу Кремля — Фокус) влияет только сдерживающая реакция со стороны именно Соединенных Штатов. США пока, мягко говоря, буксуют — политическая реакция здесь слишком сдержанная и мягкая, хотя взамен должны быть предельно жесткие предупреждения. Североатлантический Альянс показал, что не будет пассивным наблюдателем, хотя тоже должно было бы прозвучать предупреждение, что в случае атак как минимум на приграничные регионы Украины, НАТО или отдельные страны Альянса оставляют за собой право использовать свои средства ПВО в районах приграничья, в том числе и на территории Украины с ее разрешения".

Более широкое использование средств противовоздушной обороны плюс углубление сотрудничества Киева и Варшавы в сфере ПВО, считает эксперт, является крайне перспективным, хотя пока "туманным" моментом. "Пока идет речь об украинско-польских учениях, но на самом деле я думаю, здесь нужно совместное построение противовоздушной обороны, так, чтобы часть польской ПВО работала на нашей территории. Это был бы чрезвычайно серьезный и важный шаг. Впрочем, к большому сожалению, на данный момент к этому не готовы ни в Польше, ни в НАТО", — резюмирует Владимир Фесенко.

К какой тактике после атаки России на Польшу может прибегнуть Дональд Трамп

В то же время ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом акцентирует: "Россия сейчас активно ищет красную линию, после пересечения которой НАТО будет не говорить, а действовать. Знаете, на английском НАТО — это North Atlantic Treaty Organization. Но учитывая реакцию Альянса на провокацию России в Польше, думаю, уместно было бы слово "Treaty" заменить на "Timid", то есть пугливый, трусливый".

Россия, по мнению аналитика, сегодня пытается продемонстрировать миру, что НАТО — "это не о силе, а о бессилии". "И вот здесь может крыться угроза для всех стран, входящих в этот блок, поскольку дроны в Польше — это тест на системную реакцию. А поскольку должной реакции не было, россияне, вероятно, действительно включат апробированный ранее алгоритм действий. То есть, после Крыма, когда никакой особой реакции не было, россияне пошли на Донецк, Луганск и так далее. Так и сейчас: сначала дроны залетели в Польшу, а потом я не исключаю, что они будут отправлять их и в другие страны, например Финляндию, где 1273 километра сухопутной границы с РФ. Возможно, попробуют "погостить" в странах Балтии, но в конце концов может и до Германии долететь", — отмечает Иван Ус.

При этом эксперт не исключает активизацию россиян уже в ближайшее время: "У меня в мыслях совместные тренировки России и Беларуси. И я боюсь, чтобы из-за отсутствия адекватной реакции на провокацию в Польше, следующая серия не состоялась в Сувальском коридоре, недалеко от которого и будут проходить эти тренировки. То есть, может быть попытка вплоть до Калининградской области пробить территорию. Это — одна из версий того, как будут развиваться события дальше".

Констатировав, что после Второй мировой войны Европа переложила функцию обеспечения собственной безопасности на американские плечи, Иван Ус отметил: "К сожалению, у меня нет ощущения, что даже Германия, как первая экономика ЕС, готова как-то отвечать России. Нет, немцы, как и другие страны Европы всячески пытаются избежать прямого столкновения с Российской Федерацией".

Зато США, несмотря на нынешнюю неготовность к решительным антироссийским шагам, предполагает эксперт, еще могут удивить в дальнейшем: "Трамп — это человек-сюрприз и если сейчас Вашингтон демонстрирует бездействие, это не значит, что потом не будет того, что мы видели недавно в Иране с американскими бомбардировщиками".

Резюмируя, Иван Ус отметил, что в конце концов Дональд Трамп может таки включить опцию "жесткой руки" в отношении Кремля. Но это произойдет, уточняет эксперт, отнюдь не из-за большой любви или то бишь эмпатии главы Белого дома к Украине и европейским странам, а учитывая падение персональных электоральных рейтингов внутри США. В данном контексте аналитик не исключает вероятность силового ответа США России: "Один обозреватель очень удачно по этому поводу пошутил, что Трамп может прибегнуть к бомбардировке "дома с уточкой". Это — намек на дом Медведева. То есть, Путина американцы не будут атаковать, а Медведева, а это, как никак де-юре экс-президент России, вполне могут". Несмотря на достаточно незначительную вероятность такого сценария, эксперт тем не менее считает его реалистичность "гораздо выше" чем при предыдущей администрации Джо Байдена.