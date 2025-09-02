Закрытые переговоры РФ и США — зачем Кремль раскручивает информационную войну на фоне учений в Беларуси

Related video

На днях американский портал Axios проинформировал о том, что якобы президент США Дональд Трамп серьезно задумывается о том, чтобы поставить на паузу свои дипломатические усилия вокруг российско-украинской войны, "пока одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости".

"Мы будем сидеть сложа руки и наблюдать. Пусть они немного поборются, а потом посмотрим, что произойдет", — заявил на условиях анонимности собеседник Axios.

Основным тезисом, который продвигает Axios со ссылкой на анонимный источник, является якобы раздраженность Белого дома отсутствием прогресса после встречи Трампа с российским диктатором на Аляске. Более того, в этом видят вину Европы, что Украина не готова к большим уступкам ради прекращения войны.

Примечательно, что публикация в Axios появляется после заявлений пресс-секретаря российского диктатора по поводу гарантий безопасности для Украины. Песков отмечает, что обсуждение гарантий безопасности между Соединенными Штатами и страной-оккупантом должно носить непубличный характер, то есть не выноситься на всеобщее обозрение.

"Безусловно, так или иначе эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов... Но мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это бесполезным для общей результативности", — сказал Песков.

Объясняю, в чем опасность подобных заявлений.

Фактически РФ дает понять нашим стратегическим европейским партнерам и Украине, что возможны т.н. "договорняки". То есть закрытый формат переговоров между Соединенными Штатами и страной-оккупантом. Заметьте, таким образом сужается круг переговорщиков. В этом российском сценарии не присутствует украинская делегация, и тем более — страны Европы.

То есть Российская Федерация сразу ставит жесткие рамки. Есть два ключевых игрока и именно они будут договариваться. А фактически — это намек на мюнхенские договоренности, раздел мира, который привел ко Второй мировой войне, поэтому делаются определенные исторические параллели. Я прекрасно понимаю, для чего это делается, это тяга Путина к определенным историческим датам или историческим событиям с привязкой к настоящему.

Зато украинская делегация настаивает на том, что любые договоренности по Украине без самой Украины не стоит вообще и начинать. Аналогичная позиция и европейских партнеров, которые настаивали на своем участии в переговорном процессе.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает на привлечении украинцев к мирному переговорному процессу. Это следует из сообщения Макрона в соцсети X, которое он сделал после телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Будущее Украины не может решаться без украинцев, которые уже более трех лет ведут борьбу за свою свободу и безопасность", — подчеркнул Макрон в заметке. Кроме того, европейцы также должны стать частью решения по Украине, потому что здесь речь идет о безопасности Европы, добавил Макрон.

Обращаю внимание, что информация, обнародованная в Axios, идет вразрез с заявлениями самого американского президента. Напомню, Дональд Трамп заявил, что США начнут против России "экономическую войну", если она будет избегать переговоров о прекращении войны против Украины. Также Трамп заявил, что Штаты продолжают поставки вооружений союзникам Вашингтона по НАТО, которые сейчас оказывают военную помощь Украине.

Показательно, что потенциал этой информационной темы позволит ей быть номером один в топе событий.

Обращаю внимание, что по словам главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, с 12 сентября, во время предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2025", ожидается массированная информационная атака. "Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон. Процентов 90 там будут российские, 10, к сожалению, другие. Будет нагнетаться истерия", — заявил он.

По его словам, эти учения в военной и военно-политической плоскости имеют целью отработку маневров на западном направлении театра военных действий.

Стоит заметить, что российская пропагандистская машина постоянно наращивает интенсивность антиукраинских действий в информационном пространстве, расширяя тематику информационной агрессии, и усиливает давление на наше общество с целью, что называется, "взять на испуг" противника.

Нам нужно уже сейчас активно противодействовать этой спецоперации, четко отстаивать позиции Украины и международного права и готовиться к будущим информбаталиям.

