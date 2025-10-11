Провокации Безуглой: нардеп объяснила, для чего пишет скандальные посты и привлекает внимание к себе

Марьяна Безуглая заявила, что у нее есть мотивация — осветить "контраст определенной проблематики". И поэтому она сознательно пишет провокационные посты, чтобы "поднять вопрос" и вызвать резонанс.

Марьяна Безуглая дала интервью журналистке Юлии Забелине, которая прямо спросила, понимает ли нардеп почему ее посты в соцсетях и поступки поднимают такую волну хейта и активно обсуждаются. А если она понимает, то зачем это делает.

Безуглая объяснила, зачем провоцирует людей на хейт

Марьяна Безуглая заявила, что она "апологет прямой коммуникации" и поэтому ее мотивация — это "осветить контраст определенной проблематики", но, когда она постит, то для нее не является целью поднять узнаваемость. Она вспомнила свой скандальный пост о киевлянине Дмитрии Исаенко, который погиб после российской атаки на столицу 17 июня. Парламентарий обвинила мужчину в уклонении от военной службы и заявила, что это была "карма".

"Когда я касаюсь болезненных вопросов, что война застанет каждого, и касаюсь это таким, ну, довольно резким методом, когда были атаки на Киев, парень поступил очень... возникает вопрос, как он в там за 30 поступил на физкультурный факультет. Ну и, к сожалению, его в квартире убила российская атака. Вот это такой конкретный, яркий пример. Можно было бы сказать мягче. Не было бы вообще никакого резонанса, но этот резонанс можно было бы не делать. Но моя цель была, е, как раз поднять вопрос и частично так и случилось относительно того, что война везде и от нее невозможно спрятаться. Ты должен принять решение", — заявила нардеп, даже не назвав имя погибшего.

Журналистка напомнила, что именно за пост по поводу гибели Дмитрия Исаенко, Безуглу критиковали и спросила, не жалела ли она, что делала подобные публикации, напомнив о еще одном скандале, когда нардеп пренебрежительно отнеслась к гибели народного депутата Ярослава Рущишина в ДТП и заявила, что он "ничем не отличился" и якобы нарушил комендантский час, что оказалось неправдой. Тогда нардепа критиковали ее коллеги, а депутат от фракции "Голос" Александра Устинова вообще назвала Безуглую "животным". Также Безуглая писала об украинских пленных, которых назвала "рабами".

"Это было бы неестественно для любого человека, если вообще ни о чем не жалеть. Конечно, некоторые вещи можно было сказать мягче. То есть, с одной стороны, я сейчас объясняю, почему я таким образом сделала, но могла ли и стоило ли сделать иначе. Возможно, там, что касается коллег и, как вы помните, после гибели Рущишина, там была еще трагическая гибель, такая очень показательная во время войны убийство Парубия. И у меня был ряд разговоров с коллегами, когда так уже более-менее успокоились те эмоции. Действительно когда речь идет о смерти, как и о том парне, так и о коллегах, то лучше быть осторожнее. И именно больше всего тригерит вопрос смерти", — заявила Безуглая.

Марьяна Безуглая сделала вывод, что людей "тригерит тема смерти" Фото: Скриншот

Марьяна Безуглая никак не прокомментировала свое заявление об украинских пленных, но заявила, что "видимо" надо было "быть мягче после тех разговоров". И пожаловалась, что Устинова назвала ее "животным", заявив, что такая реакция была "ненормальной" и "жестокой". Но выводы она якобы сделала.

Общаясь дальше, Марьяна Безуглая заявила, что для нее нет "красных линий": "меня в окно, а я в дверь".

Напомним, на этой неделе Марьяна Безуглая два часа стучала в дверь "разными частями тела", пытаясь прорваться на заседание Комитета по вопросам национальной безопасности. А в зале Верховной Рады заявила, что главу СБУ Василия Малюка взяли на заседании в заложники.

Ранее Марьяна Безуглая внезапно заявила, что у нее синдром Аспергера или "нейроотличительного мышления": нардеп объяснила, что чувствует эмоции иначе, чем все остальные люди.