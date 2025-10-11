Провокації Безуглої: нардепка пояснила, для чого пише скандальні пости та привертає увагу до себе

Мар'яна Безугла заявила, що в неї є мотивація – висвітлити "контраст певної проблематики". І тому вона свідомо пише провокативні пости, щоб "підняти питання" та викликати резонанс.

Мар'яна Безугла дала інтерв'ю журналістці Юлії Забєліні, яка прямо запитала, чи розуміє нардепка чому її пости у соцмережах та вчинки здіймають таку хвилю хейту та активно обговорються. А якщо вона розуміє, то навіщо це робить.

Безугла пояснила, навіщо провокує людей на хейт

Мар'яна Безугла заявила, що вона "апологет прямої комунікації" і тому її мотивація — це "висвітлити контраст певної проблематики", але, коли вона постить, то для неї не є метою підняти впізнаваність. Вона згадала свій скандальний пост про киянина Дмитра Ісаєнка, який загинув після російської атаки на столицю 17 червня. Парламентарка звинуватила чоловіка в ухиленні від військової служби і заявила, що це була "карма".

"Коли я торкаюся болючих питань, що війна застане кожного, і торкаюся це таким, ну, доволі різким методом, коли були атаки на Київ, хлопець поступив дуже… виникає питання, як він в там за 30 поступив на фізкультурний факультет. Ну і, на жаль, його в квартирі вбила російська атака. От оце такий конкретний, яскравий приклад. Можна було б сказати м'якше. Не було б взагалі ніякого резонансу, але цей резонанс можна було б не робити. Але моя мета була, е, якраз підняти питання і частково так і трапилося щодо того, що війна скрізь і від неї неможливо сховатися. Ти маєш прийняти рішення", — заявила нардепка, навіть не назвавши ім'я загиблого.

Журналістка нагадала, що саме за пост з приводу загибелі Дмитра Ісаєнка, Безуглу критикували і запитала, чи не шкодувала вона, що робила подібні публікації, нагадавши про ще один скандал, коли нардепка зневажливо поставилась до загибелі народного депутата Ярослава Рущишина у ДТП і заявила, що він "нічим не відзначився" та нібито порушив комендантську годину, що виявилось неправдою. Тоді нардепку критикували її колеги, а депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова взагалі назвала Безуглу "твариною". Також Безугла писала про українських полонених, яких назвала "рабами".

"Це було б неприродньо для любої людини, якщо взагалі ні про що не шкодувати. Звичайно, деякі речі можна було сказати м'якше. Тобто, з одного боку, я зараз пояснюю, чому я таким чином зробила, але чи могла і чи варто було зробити інакше. Можливо, там, що стосується колег і, як ви пам'ятаєте, після гибелі Рущишина, там була ще трагічна загибель, така дуже показова під час війни вбивство Парубія. І в мене було ряд розмов з колегами, коли так уже більш-менш заспокоїлось ті емоції. Дійсно коли мова йде про смерть, як і про того хлопця, так і про колег, то краще бути обережнішим. І саме найбільше тригерить питання смерті", — заявила Безугла.

Мар'яна Безугла зробила висновок, що людей "тригерить тема смерті" Фото: Скріншот

Мар'яна Безугла ніяк не прокоментувала свою заяву про українських полонених, але заявила, що "мабуть" треба було "бути м'якшою після тих розмов". Та поскаржилась, що Устінова назвала її "твариною", заявивши, що така реакція була "ненормальною" та "жорстокою". Але висновки вона нібито зробила.

Спілкуючись далі, Мар'яна Безугла заявила, що для неї нема "червоних ліній": "мене у вікно, а я в двері".

Нагадаємо, на цьому тижні Мар'яна Безугла дві години стукала у двері "різними частинами тіла", намагаючись прорватись на засідання Комітету з питань національної безпеки. А в залі Верховної Ради заявила, що голову СБУ Василя Малюка взяли на засіданні в заручники.

Раніше Мар'яна Безугла раптово заявила, що в неї синдром Аспергера чи "нейровідмінного мислення": нардепка пояснила, що відчуває емоції інакше, ніж усі інші люди.