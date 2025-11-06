Анджелина и демоны: какие выводы должны сделать украинцы из скандала с "миссис Смит"

Невероятный вулкан дискуссионных страстей в украинском обществе вызвал не анонсированный визит в Украину известной голливудской актрисы Анджелины Джоли, поскольку водителя из ее кортежа забрали представители Николаевского ТЦК и СП. Какие выводы в целом и в частности стоит сделать из этой скандальной истории и отечественной власти, и гражданам, выяснял Фокус.

В четверг, 6 ноября звездная голливудская актриса и амбассадорка доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила Украину, в частности Херсон и Николаев, поделилась впечатлениями от увиденного. Напомним, что визит 50-летней звезды стал полной неожиданностью для большинства украинцев, а случай в ТЦК вызвал громкий скандал.

Впрочем, если вынести за скобки феерические приключения актрисы, то следует заметить, что на самом деле госпожа Джоли выполняла важную миссию. Об этом, в частности сообщается на странице фонда Legacy Of War Foundation. Во время пребывания в прифронтовых регионах актриса провела время с медицинским персоналом, семьями и волонтерами, которые продолжают свою повседневную жизнь в условиях постоянных атак вражеских БПЛА и тому подобное. Госпожа Джоли воочию увидела, как в некоторых районах города над дорогами общего пользования были установлены сетки, чтобы обеспечить хоть какую-то защиту от атак беспилотников.

Важно

Мужчину из кортежа Джоли забрали в ТЦК: его брат и девушка раскрыли СМИ новые детали

"В ответ на постоянную угрозу медицинские и образовательные учреждения переместились в укрепленные подземные помещения, чтобы обеспечить лечение и обучение в условиях большей защищенности. Анджелина наблюдала за этой работой, которая служит напоминанием как о человеческой цене конфликта, так и о стойкости тех, кто продолжает его переживать. Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но не сдаются. В то время, когда правительства по всему миру отказываются защищать мирных жителей, их сила и взаимная поддержка вызывают чувство уважения и смирения. После почти трех лет конфликта усталость очевидна, но также сильна и решимость. Семьи хотят безопасности, мира и возможности начать новую жизнь", — отметила актриса.

По ее словам, все люди в условиях войны переживают одно и то же: перемещение, потери и ежедневные усилия по сохранению достоинства.

"Дипломатия и защита мирных жителей не должны быть отброшены в жестокой борьбе оружия и технологий", — отдельно подчеркнула звезда Голливуда.

Почему скандал с Анджелиной Джоли проявил силу украинцев

Известный политолог Олег Лесной, комментируя Фокусу общественные дискуссии вокруг визита Анджелины Джоли в Украину констатирует: "Когда представители шоу-бизнеса или же актерского цеха величины госпожи Джоли посещают наше с вами государство — это позитив, поскольку здесь априори привлекается внимание граждан той страны, которую представляет та или иная фигура и не только их. Нюансы с ТЦК, которые возникли во время этого визита можно на самом деле в медийном смысле обыгрывать с разных сторон и ракурсов. Грубо говоря, это спекуляционный кейс. Но при этом мы не должны забывать о несколько затертом уже правиле: "Закон один для всех". Таким образом, если руководствоваться правилом, что перед законом все равны, то почему, спрашивается, для сопровождения голливудской актрисы это правило не должно существовать? Нужно ли было это делать так, чтобы привлечь внимание — не готов сказать. От этих действий больше пользы или вреда? Думаю, 50 на 50 — в зависимости от того, кто под каким фокусом посмотрит".

Громкая история с кортежем Анджелины Джоли, считает эксперт, в целом наглядно проявила встревоженность и эмоциональную "электризацию" украинского общества.

"То, что мы — все украинцы — сейчас очень похожи на натянутую струну — факт. Если говорить о случае с Джоли, то суть заключается в том, что украинское общество уж слишком эмоционально реагирует сейчас на все. Между тем осуждать наших людей было бы неправильно, потому что в таком состоянии, как мы находимся, вообще непонятно, кто прав, а кто нет. Лично я всегда оставляю право и себе, и всем на свое субъективное мнение. Это, как по мне, правильно и справедливо. Да, массово растянули историю с Джоли на мемы — хорошо, это наша реакция на раздражители. Напомню, что мемы у нас пошли еще с кейса о российском корабле. А вообще, возможно именно в этом и кроется наша сила, поскольку нация, которая умеет смеяться над собой и переводить различные ситуации в плоскость юмора и сатиры — это здоровая нация", — заключает Олег Лесной.

О чем свидетельствует реакция украинцев на визит Анджелины Джоли

В условиях усталости от российско-украинской войны в мире, сам факт приезда звезды такой величины, как Анджелина Джоли, отмечает в разговоре с Фокусом политолог, доктор политических наук, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина", профессор КНУ имени Тараса Шевченко Игорь Петренко — это безусловный позитив, поскольку кейс путинской "СВО" актуализирует страдания людей, страдающих от произвола Российской Федерации.

"Наряду с тем, история с ТЦК породила оживленное обсуждение и даже хейт. Эти дискуссии — зеркальное отражение болезненных для нашего общества тем. По большому счету, это вполне нормальная история, поскольку наше общество находится в гипер тонусе: мы должны быть собранными, сильными и тому подобное. Но так не может быть постоянно, потому что это как мышца: или начинает затерпать, или болеть. Так и у нас выходят иногда общественно-эмоциональные волны и крайности", — констатирует эксперт.

Фигуры вроде Анджелины Джоли, замечает политолог, являются иконами в данном случае американского общества, "которое на нее буквально молится".

"Однако мы должны понимать, что госпожа Джоли — не только известная актриса, но и общественный деятель с соответствующей аджендой, которая может влиять на общественное мнение, которая соответственно в определенной степени будет диктовать власти свои ожидания. Поэтому здесь для нас позитив. Но негативный привкус оставил тот факт, что по моей информации от наших органов власти, этот визит был фактически тайным, а затем отсутствовали надлежащие условия для его освещения. Если бы такие условия были, скандальных неприятностей удалось бы избежать", — резюмирует Игорь Петренко.

Какие проблемы Украины подсветил визит звездной голливудской актрисы

Зато политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом подчеркивает: "Плюс, плюс и еще раз плюс в самом только факте, что Анджелина Джоли посетила прифронтовые города, моментально привлекая внимание мира к российско-украинской войне. Но то все, что происходило вокруг ее визита, подсветило несколько проблем украинского общества. Во-первых, дискуссия о том, должна ли была Джоли кого-то предупреждать о своем визите, или не должна была выглядит странной, потому что если бы должна была — все было бы постановочно-зрежиссировано. Во-вторых, эта скандальная история как лакмус проявила вопрос мобилизации в Украине в целом и работы ТЦК, в частности. За последние недели очень много скандалов по этому поводу возникало и я бы не сказал, что есть какая-то быстрая и адекватная реакция на все происходящее. Понятно, что мобилизацию нужно проводить, но вопрос — какими методами".

В целом, констатирует эксперт, громкая история с очередным визитом в Украину голливудской звезды Анджелины Джоли показала, что "какие-то показательные картинки для Запада вовсе не означают, что реальный пейзаж не станет по факту известным".

"Правда — лучшая политика", — отмечает Алексей Якубин и добавляет, что в скандальной истории с госпожой Джоли коммуникация государства Украина хромала на обе ноги.