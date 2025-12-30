"Я именно к этому стремлюсь": Зеленский рассказал, что будет делать после войны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после завершения российско-украинской войны он хочет отдохнуть.

Общаясь с журналистом Fox News глава государства отвечал на вопрос о том, что будет делать после завершения войны, когда ему надо будет оставить свою должность.

"Я не знаю, правда... Может, отдохнем? Я хочу отдохнуть. Да, я этого очень сильно хочу. Действительно, я именно этого хочу", — подчеркнул Зеленский.

Во время общения с журналистом Зеленский также пояснил, что вопрос территориальной целостности является единственным пунктом, в котором позиции Украины и России принципиально не совпадают. В частности, речь идет не только о территориях, но и о людях, проживающих на территориях, являющихся предметом спора.

По его словам, на временно оккупированных и прифронтовых территориях проживают около 300 тысяч граждан Украины. Часть из них получила ранения в результате боевых действий.

Американская сторона, как отметил украинский президент, пытается балансировать между позициями Киева и Москвы. В то же время разногласия, которые существуют по территориям, — это разногласия между Украиной и РФ, а не Украиной и США.

Кроме того, Зеленский заявил, что несмотря на усталость от войны и запрос на мир, более 80% украинцев не поддерживает никаких территориальных уступок, в частности по Донбассу.

Ранее, по итогам переговоров с Трампом, Зеленский рассказал, что военное положение в Украине будет завершено только тогда, когда Украина будет иметь гарантии безопасности.

Также украинский президент отметил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако для этого должно быть соблюдено одно принципиальное условие — заявления Кремля должны перестать расходиться с реальными действиями на поле боя.