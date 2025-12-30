"Я саме цього прагну": Зеленський розповів, що робитиме після війни

Президент України Володимир Зеленський розповів, що після завершення російсько-української війни він хоче відпочити.

Спілкуючись із журналістом Fox News, глава держави відповідав на запитання щодо того, що робитиме після завершення війни, коли йому треба буде залишити свою посаду.

"Я не знаю, справді… Може, відпочинемо? Я хочу відпочити. Так, я цього дуже сильно хочу. Справді, я саме цього прагну", — наголосив Зеленський.

Інтерв'ю Зеленського Fox News

Під час спілкування з журналістом Зеленський також пояснив, що питання територіальної цілісності є єдиним пунктом, у якому позиції України та Росії принципово не збігаються. Зокрема, йдеться не лише про території, але й про людей, які проживають на територіях, що є предметом суперечки.

За його словами, на тимчасово окупованих і прифронтових територіях проживають приблизно 300 тисяч громадян України. Частина з них дістала поранення внаслідок бойових дій.

Американська сторона, як зазначив український президент, намагається балансувати між позиціями Києва та Москви. Водночас розбіжності, які існують щодо територій, — це розбіжності між Україною та РФ, а не Україною і США.

Крім того, Зеленський заявив, що попри втому від війни й запит на мир, понад 80% українців не підтримують жодних територіальних поступок, зокрема щодо Донбасу.

Раніше, за підсумками перемовин з Трампом, Зеленський розповів, що воєнний стан в Україні буде завершено тільки тоді, коли Україна матиме гарантії безпеки.

Також український президент зазначив, що готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак для цього має бути дотримана одна принципова умова — заяви Кремля мають перестати розходитися з реальними діями на полі бою.