Кулеба, Малюк, Билецкий: Зеленский рассматривает разные имена на должность главы СВР, — СМИ

Президент Владимир Зеленский намерен изменить формат работы Службы внешней разведки. От этого будет зависеть то, кто возглавит ведомство.

Уже сейчас Зеленский поручил сформировать перечень из кандидатов на должность главы Службы внешней разведки. В нем представлены как военные, так и дипломаты. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Один из кандидатов на должность — бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В таком случае СВР будет функционировать в формате осуществления дипломатии через разведку.

Еще одним претендентом, которого якобы рассматривал Зеленский, является командир третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Источник отметил, что власть ценит способность Билецкого организовывать, управление тяжелыми направлениями. Такое назначение меняло бы Службу внешней разведки на украинский вариант Моссада, который бы смог достать врага где угодно.

Зеленский рассматривал и вариант с бывшим главой Службы безопасности Украины Василием Малюком, который ранее отверг возможность назначения в СВР, впрочем, может изменить свое мнение.

"Президент ожидает такой перечень кандидатур, и будет определяться в зависимости от разговоров с ними. Потому что мы понимаем, что может ГУР, и президент хочет посмотреть, какой потенциал у СВР", — рассказал источник издания.

Ранее сообщалось, что Зеленский давно задумывался над поиском новой системной позиции для Кулебы. Однако многое зависит от того, какие амбиции и желание имеет сам дипломат.

После встречи с Кулебой Зеленский отметил, что "Дмитрий — в команде Украины", впрочем не рассказал, какую именно должность предложил экс-главе МИД.

В день встречи с Кулебой Зеленский также встретился с Василием Малюком, который написал заявление об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. Позже нардеп Богдан Кицак объяснил, что Зеленский решил сменить Малюка на посту главы СБУ, чтобы он полностью сконцентрировался на всех спецоперациях.

