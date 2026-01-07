Кулеба, Малюк, Білецький: Зеленський розглядає різні імена на посаду голови СЗР, — ЗМІ

Президент Володимир Зеленський має намір змінити формат роботи Служби зовнішньої розвідки. Від цього буде залежати те, хто очолить відомство.

Вже зараз Зеленський доручив сформувати перелік з кандидатів на посаду очільника Служби зовнішньої розвідки. У ньому представлені як військові, так і дипломати. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

Один з кандидатів на посаду — колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У такому випадку СЗР функціонуватиме у форматі здійснення дипломатії через розвідку.

Ще одним претендентом, якого нібито розглядав Зеленський, є командир третього армійського корпусу Андрій Білецький. Джерело відзначило, що влада цінує здатність Білецького організовувати, управління важкими напрямками. Таке призначення змінювало б Службу зовнішньої розвідки на український варіант Моссаду, який би зміг дістати ворога де завгодно.

Зеленський розглядав і варіант з колишнім головою Служби безпеки України Василем Малюком, який раніше відкинув можливість призначення в СЗР, утім може змінити свою думку.

"Президент очікує такий перелік кандидатур, і буде визначатись в залежності від розмов з ними. Бо ми розуміємо, що може ГУР, і президент хоче подивитись, який потенціал у СЗР", — розповіло джерело видання.

Раніше повідомлялося, що Зеленський давно задумувався над пошуком нової системної позиції для Кулеби. Однак багато залежить від того, які амбіції та бажання має сам дипломат.

Після зустрічі з Кулебою Зеленський відзначив, що "Дмитро — в команді України", утім не розповів, яку саме посаду запропонував ексочільнику МЗС.

У день зустрічі з Кулебою Зеленський також зустрівся з Василем Малюком, який написав заяві про відставку з посади глави Служби безпеки України. Пізніше нардеп Богдан Кицак пояснив, що Зеленський вирішив змінити Малюка на посаді голови СБУ, щоб він повністю сконцентрувався на усіх спецопераціях.

