Кулеба рассказал, обсуждал ли с Зеленским свое возможное назначение

Бывший глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, о чем говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, разговор касался ситуации в стране.

Также Кулеба и Зеленский говорили о международной ситуации. Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда".

Зато Кулеба сказал, что не обсуждал с президентом назначение на какую-то должность.

"У нас был хороший разговор. В принципе, все так, как написал президент в своем посте. Наш разговор касался в основном ситуации в стране и немного говорили о международке", — заявил Дмитрий Кулеба.

У него уточнили, шла ли речь во время встречи о возможном назначении экс-министра иностранных дел в Службу внешней разведки. О возможности такого назначения сообщали в СМИ. Он отметил, что не понимает, откуда эти разговоры.

Відео дня

Ранее, во время общения с журналистами, Зеленский тоже не стал комментировать возможное назначение бывшего министра иностранных дел Дмитрий Кулеба на новую должность.

Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Зеленский намерен изменить формат работы Службы внешней разведки. От этого будет зависеть то, кто возглавит ведомство. Среди кандидатов есть Дмитрий Кулеба — в таком случае СВР будет функционировать в формате осуществления дипломатии через разведку. Также среди кандидатов командир третьего армейского корпуса Андрей Билецкий и экс-глава СБУ Василий Малюк.

Встреча Кулебы и Зеленского

После встречи с Кулебой Зеленский отметил, что "Дмитрий — в команде Украины", впрочем не рассказал, какую именно должность предложил экс-главе МИД.

Впоследствии появилась информация о том, что Зеленский давно задумывался над поиском новой системной позиции для Кулебы. Однако многое зависит от того, какие амбиции и желание имеет сам дипломат.

Ранее Кулеба сделал свой прогноз на ход войны. По его словам, Украина имеет два варианта. Первый — заключить не самое приятное мирное соглашение, чтобы получить паузу в войне. При этом он считает, что это будет временное прекращение огня, а не вечный мир. Второй — оставить все, как есть. Впрочем тогда, по его словам, Украина к декабрю 2026-го года потеряет больше территории, больше людей.

Кроме того, Дмитрий Кулеба рассказал о том, почему не стал в ряды Вооруженных сил Украины.