Кулеба розповів, чи обговорював з Зеленським своє можливе призначення

Колишній очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, про що говорив з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, розмова стосувалася ситуації в країні.

Також Кулеба та Зеленський говорили про міжнародну ситуацію. Про це він сказав у інтерв'ю виданню "Українська правда".

Натомість Кулеба сказав, що не обговорював з президентом призначення на якусь посаду.

"У нас була хороша розмова. В принципі, все так, як написав президент у своєму пості. Наша розмова стосувалася в основному ситуації в країні і трохи говорили про міжнародку", — заявив Дмитро Кулеба.

У нього уточнили, чи йшлося під час зустрічі про можливе призначення ексміністра закордонних справ у Службу зовнішньої розвідки. Про можливість такого призначення повідомляли у ЗМІ. Він зазначив, що не розуміє, звідки ці розмови.

Відео дня

Раніше, під час спілкування з журналістами, Зеленський теж не став коментувати можливе призначення колишнього міністра закордонних справ Дмитро Кулеба на нову посаду.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Володимир Зеленський має намір змінити формат роботи Служби зовнішньої розвідки. Від цього буде залежати те, хто очолить відомство. Серед кандидатів є Дмитро Кулеба — у такому випадку СЗР функціонуватиме у форматі здійснення дипломатії через розвідку. Також серед кандидатів командир третього армійського корпусу Андрій Білецький та ексголова СБУ Василь Малюк.

Зустріч Кулеби та Зеленського

Після зустрічі з Кулебою Зеленський відзначив, що "Дмитро — в команді України", утім не розповів, яку саме посаду запропонував ексочільнику МЗС.

Згодом з'явилася інформація про те, що Зеленський давно задумувався над пошуком нової системної позиції для Кулеби. Однак багато залежить від того, які амбіції та бажання має сам дипломат.

Раніше Кулеба зробив свій прогноз на перебіг війни. За його словами, Україна має два варіанти. Перший — укласти не найприємнішу мирну угоду, щоб отримати паузу у війні. При цьому він вважає, що це буде тимчасове припинення вогню, а не вічний мир. Другий — залишити все, як є. Утім тоді, за його словами, Україна до грудня 2026-го року втратить більше території, більше людей.

Крім того, Дмитро Кулеба розповів про те, чому не став до лав Збройних сил України.