"Полностью провалился" в Украине: Столтенберг указал, что может заставить Путина сесть за стол переговоров

Российский диктатор Владимир Путин пока не смог достичь успеха в войне с Украиной, однако до сих пор не выказывает никаких признаков готовности к конструктивным мирным переговорам.

Начиная с 2014 года, когда РФ начала агрессию в отношении Украины, Путин так и не смог оккупировать всю территорию украинского Донбасса. Об этом во время интервью для издания WirtschaftsWoche рассказал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кремлевский диктатор надеялся, что во время полномасштабного вторжения армия РФ сможет уже через несколько недель установить контроль над главными городами. Однако этого не произошло, и Путин потерял более половины территорий, которые временно смогли оккупировать российские военные в 2022 году.

Столтенберг не исключает, что россияне имеют определенные успехи на поле боя. Враг продолжает медленными темпами продвигаться и даже захватывает кое-где территории, однако это ему дается "большой ценой".

Відео дня

"Но характерная черта режимов, похожих на путинский, заключается в том, что они лишь кажутся очень сильными — до тех пор, пока внезапно перестают быть таковыми", — подчеркнул бывший генсек НАТО.

Стоит отметить, что в начале года аналитики DeepState подсчитали: россиянам по состоянию на 1 января удалось захватить 116 165 квадратных километров украинской земли, что составляет 19,25% от всей территории.

В то же время Столтенберг считает, что Путина можно принудить к конструктивным мирным переговорам по Украине. Сейчас российско-украинская война перешла на стадию истощения, поэтому западным партнерам необходимо в дальнейшем поддерживать и помогать Киеву и украинской армии. Тогда, вероятнее всего, лидер Кремля продемонстрирует готовность к сдвигам в переговорах об окончании войны.

Стоит напомнить, что недавно украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в видео на своем YouTube-канале объяснял, почему масштабные наступательные успехи РФ на фронте в ближайшее время выглядят маловероятными, несмотря на громкие заявления Кремля.

Напомним, 9 января президент Владимир Зеленский объяснил, зачем Путин ударил ракетой "Орешник" неподалеку от границы со страной НАТО.

Также 9 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала лидеров ЕС к диалогу с Путиным.