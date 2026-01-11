"Повністю провалився" в Україні: Столтенберг вказав, що може примусити Путіна сісти за стіл переговорів

Російський диктатор Володимир Путін поки що не спромігся досягти успіху у війні з Україною, проте досі не виказує жодних ознак готовності до конструктивних мирних переговорів.

Починаючи з 2014 року, коли РФ розпочала агресію щодо України, Путін так і не спромігся окупувати всю територію українського Донбасу. Про це під час інтерв'ю для видання WirtschaftsWoche розповів колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Кремлівський диктатор сподівався, що під час повномасштабного вторгнення армія РФ зможе вже за кілька тижнів установити контроль над головними містами. Проте цього не відбулося, й Путін втратив понад половину територій, які тимчасово змогли окупувати російські військові у 2022 році.

Столтенберг не відкидає, що росіяни мають певні успіхи на полі бою. Ворог продовжує повільними темпами просуватися та навіть захоплює подекуди території, однак це йому дається "великою ціною".

Відео дня

"Але характерна риса режимів, схожих на путінський, полягає в тому, що вони лише здаються дуже сильними — доти, доки раптово перестають бути такими", — підкреслив колишній генсек НАТО.

Варто зазначити, що на початку року аналітики DeepState підрахували: росіянам станом на 1 січня вдалося захопити 116 165 квадратних кілометрів української землі, що становить 19,25% від усієї території.

Водночас Столтенберг вважає, що Путіна можна примусити до конструктивних мирних переговорів щодо України. Наразі російсько-українська війна перейшла на стадію виснаження, тож західним партнерам необхідно надалі підтримувати та допомагати Києву й українській армії. Тоді, ймовірніше за все, лідер Кремля продемонструє готовність до зрушень у переговорах про закінчення війни.

Варто нагадати, що нещодавно український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников у відео на своєму YouTube-каналі пояснював, чому масштабні наступальні успіхи РФ на фронті найближчим часом виглядають малоймовірними, попри гучні заяви Кремля.

Нагадаємо, 9 січня президент Володимир Зеленський пояснив, навіщо Путін вдарив ракетою "Орешник" неподалік від кордону з країною НАТО.

Також 9 січня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала лідерів ЄС до діалогу з Путіним.