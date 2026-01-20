"Многие депутаты хотят сложить мандат": Зеленский ответил, есть ли в Раде монобольшинство

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многие депутаты Верховной Рады хотят сложить мандаты. Однако он заверил, что война требует продолжать работу, и монобольшинство в парламенте сохраняется.

На вопросы о работе Верховной Рады, в частности недостаточное количество голосов во время первого голосования за назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики, Зеленский ответил журналистам 20 января, передает "Новости.Live". У президента спросили, существует ли, по его мнению, до сих пор в парламенте монобольшинство и не пришло ли время сформировать новую коалицию.

"Прежде всего развалить монобольшинство всегда было большим желанием различных или финансовых, или политических групп. С самого начала существования монобольшинства, 5 лет назад: сначала это делали финансовые группы, включая группу Коломойского, все хотели влиять на монобольшинство, на "Слугу народа", голосовать те законы, которые кому-то нужны", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, несмотря на попытки развалить монобольшинство оно сохранило свое существование, а во время полномасштабной войны многие из этих "крупных политических и финансовых групп" выехали за границу

"И даже сейчас из-за рубежа попытались во время полномасштабной войны развалить монобольшинство, но монобольшинство голосовало все законы, которые просил Европейский Союз, Всемирный банк, которые очень нам нужны были для кандидатства в ЕС. Мы стали кандидатами, и монобольшинство на сегодня работает", — заверил президент.

В то же время он признал, что в работе Верховной Рады есть проблемы. По его словам, многие парламентарии имеют желание досрочно сложить свои мандаты.

"Скажу вам откровенно, я знаю много депутатов, которые уже хотят прекратить свой депутатский срок, депутатский мандат. Но со всем тем есть война, есть вызовы войны и есть закон, поэтому пока всем нужно работать, как бы сложно ни было", — сказал глава государства.

Напомним, 13 января Верховная Рада не назначила Дениса Шмыгаля министром энергетики и первым вице-премьер-министром Украины. При голосовании за представление о его назначении на должность проголосовали 210 депутатов из 291 присутствующего, в том числе 159 "слуг народа" из 178.

В НАБУ и САП 14 января сообщали о разоблачении главы одной из парламентских фракций на предложении предоставления неправомерной выгоды депутатам за голосование и обнародовали "пленки" нардепа, по данным СМИ речь идет о главе "Батьківщини" Юлии Тимошенко. На заседании суда 16 января Тимошенко заверила, что не подкупала нардепов для голосования в Раде.

Владелец канала "Джокер" Роман Кравец, которого Центральная избирательная комиссия признала народным депутатом от партии "Слуга народа" после смерти нардепа Александра Кабанова и назначения Дмитрия Наталухи на пост руководителя Фонда Государственного имущества, отказался от мандата.