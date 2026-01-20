"Багато депутатів хочуть скласти мандат": Зеленський відповів, чи є в Раді монобільшість

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чимало депутатів Верховної Ради хочуть скласти мандати. Проте він запевнив, що війна вимагає продовжувати роботу, і монобільшість у парламенті зберігається.

На питання щодо роботи Верховної Ради, зокрема недостатню кількість голосів під час першого голосування за призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики, Зеленський відповів журналістам 20 січня, передає "Новини.Live". У президента запитали, чи існує, на його думку, досі в парламенті монобільшість і чи не настав час сформувати нову коаліцію.

"Передусім розвалити монобільшість завжди було великим бажанням різних або фінансових, або політичних груп. З самого початку існування монобільшості, 5 років тому: спочатку це робили фінансові групи, включно з групою Коломойського, всі хотіли впливати на монобільшість, на "Слугу народу", голосувати ті закони, які комусь потрібні", — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, попри спроби розвалити монобільшість вона зберегла своє існування, а під час повномасштабної війни багато з цих "великих політичних і фінансових груп" виїхали за кордон

"І навіть зараз з-за кордону спробували під час повномасштабної війни розвалити монобільшість, але монобільшість голосувала всі закони, які просив Європейський Союз, Світовий банк, які дуже нам потрібні були для кандидатства в ЄС. Ми стали кандидатами, і монобільшість на сьогодні працює", — запевнив президент.

Водночас він визнав, що в роботі Верховної Ради є проблеми. За його словами, чимало парламентарів мають бажання достроково скласти свої мандати.

"Скажу вам відверто, я знаю багато депутатів, які вже хочуть припинити свій депутатський термін, депутатський мандат. Але з усім тим є війна, є виклики війни і є закон, тож поки що всім потрібно працювати, як би складно не було", — сказав голова держави.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада не призначила Дениса Шмигаля міністром енергетики та першим віцепрем'єр-міністром України. При голосуванні за подання про його призначення на посаду проголосували 210 депутатів з 291 присутнього, зокрема 159 "слуг народу" зі 178.

В НАБУ і САП 14 січня повідомляли про викриття голови однієї з парламентських фракцій на пропозиції надання неправомірної вигоди депутатам за голосування та оприлюднили "плівки" нардепки, за даними ЗМІ мова йде про голову "Батьківщини" Юлію Тимошенко. На засіданні суду 16 січня Тимошенко запевнила, що не підкуповувала нардепів для голосування в Раді.

Власник каналу "Джокер" Роман Кравець, якого Центральна виборча комісія визнала народним депутатом від партії "Слуга народу" після смерті нардепа Олександра Кабанова та призначення Дмитра Наталухи на пост керівника Фонду Державного майна, відмовився від мандату.