Ищет пути выхода: Путин не хочет закончить как Николай II, — Келлог

Кремлевский диктатор Владимир Путин ищет пути выхода из российско-украинской войны. Все потому, что он понимает, что не сможет выиграть.

Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог, которого цитирует Clash Report.

"Думаю, Путин не хочет закончить как Николай II, последний царь России", — заявил Келлог.

По его мнению, Путин нанес немалые жертвы и боль россиянам и их стране из-за войны, поэтому сейчас он ищет пути выхода из российско-украинской войны.

"Он знает, что не сможет выиграть эту войну", — отметил Келлог.

Ранее Кит Келлог заявил, что Украина должна выдержать эту зиму, после чего сможет получить преимущество в войне над Россией.

Перед этим Келлог должен был заниматься вопросом решения российско-украинской войны от имени США. Однако после вмешательства Кремля, который считал Келлога слишком лояльным к Киеву, спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф постепенно взял на себя все контакты с РФ, а Келлога оттеснили на второй план.

Напомним, что Путин получил мирный план еще в начале этого месяца через своего помощника Кирилла Дмитриева. Ожидается, что 22 января он проведет встречу с американскими переговорщиками и предложит изменения в план.

Ранее Трамп заявлял, что до сих пор не смог завершить российско-украинскую войну, потому что когда к миру готова РФ, этого якобы не хочет Украина, а когда готова Украина — не хочет РФ.