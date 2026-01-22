Шукає шляхи виходу: Путін не хоче закінчити як Микола II, — Келлог

Кремлівський диктатор Володимир Путін шукає шляхи виходу з російсько-української війни. Усе тому, що він розуміє, що не зможе виграти.

Таку думку висловив колишній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог, якого цитує Clash Report.

"Думаю, Путін не хоче закінчити як Микола II, останній цар Росії", — заявив Келлог.

На його думку, Путін завдав чималих жертв та болю росіянам та їхній країні через війну, тож зараз він шукає шляхи виходу з російсько-української війни.

"Він знає, що не зможе виграти цю війну", — зазначив Келлог.

Раніше Кіт Келлог заявив, що Україна повинна витримати цю зиму, після чого зможе отримати перевагу у війні над Росією.

Перед цим Келлог мав займатися питанням вирішення російсько-української війни від імені США. Однак після втручання Кремля, який вважав Келлога занадто лояльним до Києва, спецпредставник США з питань Близького сходу Стів Віткофф поступово взяв на себе всі контакти з РФ, а Келлога відтіснили на другий план.

Відео дня

Нагадаємо, що Путін отримав мирний план ще на початку цього місяця через свого помічника Кирила Дмитрієва. Очікується, що 22 січня він проведе зустріч з американськими перемовниками та запропонує зміни до плану.

Раніше Трамп заявляв, що досі не зміг завершити російсько-українську війну, бо коли до миру готова РФ, цього нібито не хоче Україна, а коли готова Україна — не хоче РФ.